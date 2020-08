Tajný favorit z Philadelphie. Flyers táhne klidný mladík i zásoba talentů | iSport.cz

Tři zápasy, tři vítězství, tři obdržené góly. Sami jich nasypali jedenáct. Tým Philadelphie v turnaji o nasazení do play off přejel všechny soupeře, kteří se ve Východní konferenci po základní části NHL uhnízdili nad ním. Vedoucí Boston, třetí Washington a v sobotu i druhou Tampu. Do prvního kola vletí z nejvyšší pozice Flyers. Pokud ještě váháte, kdo může být tajným favoritem Stanley Cupu, tady je.

Brankář Carter Hart už se těší na souboj se svým dětským idolem Careym Pricem. Flyers se v prvním kole střetnou s Montrealem, který zaskočil Pittsburgh. „Byl to on, kdo jim vyhrál sérii. Chytal moc dobře, předvedl spoustu skvělých zákroků, držel jejich naděje. Víme, že to je pravděpodobně nejlepší brankář NHL,“ chválil 21letý mladík legendu.

Právě jeho duel s Pricem bude jedním z klíčů příští série. Trenér Alain Vigneault se snaží dotazy na svého gólmana přecházet. Od začátku února, kdy se vrátil po zranění, však Hart v třinácti zápasech – včetně turnaje o konečné umístění – vychytal 11 vítězství. Úspěšnost zákroků měl téměř 94 procent, průměr 1,78 gólu na zápas. Hodně slušné. Další ukazatele jsou míň hmatatelné než čísla. Jeho klid, to, jak se hokejem baví. „Trochu jsme to i probírali. Tohle je nejlepší část sezony. Člověk do toho musí jít, dát do toho všechno. A zároveň si to užívat,“ řekl kouč Philadelphie.

Po restartu NHL předčil Hart v dohrávce sezony hvězdy Tuukku Raska i Andreje Vasiljevského. V prostředním utkání proti Washingtonu chytal zkušený Brian Elliott. Je však zřejmé, že v Hartovi mají Flyers konečně gólmana, jakého hledali. A kdo začne play off jako jednička.

Nikoho moc nepřekvapilo, že jsou Flyers v play off. Ale nečekalo se, že do něj půjdou z tak vysoké pozice. Rolovat začali už na sklonku roku. K jejich největším tahounům patřil celou dobu Jakub Voráček. Od začátku listopadu do konce základní části si v 58 zápasech připsal 47 bodů (8+39), celkem jich posbíral 56. Jenže ve druhém zápase turnaje v torontské bublině o něj Philadelphia přišla. Od srážky s krajanem Michalem Kempným z Washingtonu se do hry nevrátil.

„Jake má jedinečnou sadu dovedností, je to veterán, který v týmu už nějakou dobu byl a hrál několik velkých zápasů. Rádi bychom ho přivítali zpátky co nejdřív. Mezitím musíme zapřáhnout kluky, které tu máme,“ uvedl obránce Matt Niskanen.

Už v prvním utkání se zranil Michael Raffl. Po něm vypadl Voráček, jeden zápas vynechaly další opory. Včetně Seana Couturiera, v sezoně jasně nejlepšího hráče Flyers. Právě tehdy se ukázalo, jakou zásobu talentu ve Philadelphii mají. Vzestup vytáhlého Kevina Hayese se přesně shodoval se vzkříšením celého týmu. Stal se jeho hnací silou, do popředí vystoupili i jiní hráči, jimž se dřív tolik nevěřilo.

Scott Laughton si za posledních 28 utkání v základní části připsal 22 bodů, po návratu se z pěti střel třikrát trefil a připsal si pět bodů. Nicolas Aube-Kubel nasměroval svůj tým dvěma góly k sobotnímu vítězství nad Tampou, skvěle si vedl 20letý Joel Farabee. Brankářský souboj Harta s Pricem může být velmi vyrovnaný. Ale Flyers na rozdíl od Montrealu nemusí spoléhat jen na gólmana. Ve všem ostatním mají navrch. A to je jejich obrovská výhoda.

„Trenér nám vštěpuje, abychom hráli hlavně do obrany, a je to znát. Z dobré obrany pak vychází i dobrý útok. Střetli jsme se s třemi ofenzivně docela dobrými týmy a každému z nich dopřáli jen jeden gól… To skutečně vypovídá o tom, jak bráníme v rámci celého mužstva. Můžeme na to být hrdí,“ prohlásil bek Shayne Gostisbehere. „Každý musí myslet v první řadě na tým. Není ovšem pochyb, že někteří hráči si právě teď vedou dobře. Našemu mužstvu to jen prospívá,“ doplnil ho trenér Vigneault.

Flyers nevyhráli Stanley Cup od sezony 1974/75. Cesta je ještě dlouhá, nicméně ve Philadelphii už vzývají duchy někdejších bijců přezdívaných Broad Street Bullies. Jistá paralela by tu byla. Nemají mužstvo superhvězd, o jejich předchůdcích se to před půl stoletím tvrdilo taky. Bobby Clarke a Bill Barber v klubu dodnes pracují a přiletěli s týmem na říjnové zahájení ročníku do Prahy. Než se sezona dokončí, bude to rok. Flyers za posledních sedm let chyběli čtyřikrát v play off, a pokud postoupili, neprošli pak přes první kolo. Nebyla by zase taková senzace, kdyby tentokrát hráli ještě mnohem déle.