(Ne)bojkot? NHL byla vždycky pozadu, štve Dumbu. Vedení nic nechystá

Basketbalisté Miami si i počtvrté poradili s Indianou a postoupili do 2. kola play off NBA • ČTK / AP / Ashley Landis

Basketbalisté Los Angeles Clippers v klíčovém pátém utkání osmifinále play off NBA deklasovali Dallas 154:111 a v sérii na čtyři vítězství se ujali vedení 3:2. • Reuters

Milwaukee Bucks kvůli násilí bojkotují play off NBA • ČTK

New York Islanders prohrávali v první třetině 0:3, zápas přesto dokázali srovnat na 3:3 • ČTK

Ondřej Palát se podílel gólem a přihrávkou na kanonádě Tampy Bay, která ve 2. kole play off NHL přehrála Boston 7:1 a ujala se v sérii vedení 2:1. • Reuters

Do branky se za stavu 1:4 dostal Daniel Vladař, který si odbyl premiéru v soutěži. • Reuters

Daniel Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. Tampa Bay ho v soutěži přivítala třemi góly v rozmezí 36. až 44. minuty. • Profimedia.cz

Francouz si připsal po restartu NHL čisté konto ve skupině o nasazení do play off, ve vyřazovací části se teď dočkal první výhry ve čtvrtém startu. • Reuters

Pavel Francouz si připsal v NHL první výhru v play off, poté co Colorado i díky jeho 33 zásahům zdolalo Dallas 6:4 a snížilo stav série na 1:2. • Reuters

Pavel Francouz naskočil do série se Stars po první třetině úvodního zápasu, kdy vystřídal zraněného Philippa Grubauera. • Reuters

David Krejčí je v Bostonu v pozadí. Přes hvězdnou zář Davida Pastrňáka, Patrice Bergerona nebo Brada Marchanda není tolik vidět. To ale neplatí pro vyřazovací boje. Tam Krejčí ožívá, tam se cítí přirozeně. • Profimedia.cz

Milwaukee Bucks kvůli násilí bojkotují play off NBA • ČTK

Jsou to 4 dny od vraždy a stále jsem neviděl žádné vyjádření od ligy, postěžoval si Evander Kane • Profimedia.cz

Situace v Americe je opět napjatá. Po incidentu, kdy došlo k zastřelení Afroameričana Jacoba Blakea, nabraly protesty proti rasové nevyrovnanosti znovu na síle. Nálada v Americe se velmi silně přelévá i do sportu. Například hráči mnoha sportovních lig se společně rozhodli pro zápasový bojkot. Tím se zvýšil tlak na jejich hokejovou sestru. NHL zatím běží podle plánu, ale sílí hlasy po následování příkladu jiných soutěží.

Celá situace trochu připomíná sled událostí z poloviny března. NBA si tehdy správně vyložila nebezpečí koronavirové pandemie a rozhodla se ligu přerušit. NHL do té chvíle nechtěla o něčem podobném ani slyšet. Po vzoru basketbalu však byla také nucena přerušit kolotoč utkání. Až rozhodnutí z basketbalových sfér zapříčinilo hokejovou stopku. Teď je obsazení podobné, jen důvody případného přerušení jsou kompletně odlišné.

„Vím, co se bude dít. Jsme zpátky u toho. NHL byla v těchto věcech vždy pozadu. Upřímně, láme mi srdce liknavý ligový přístup. A nejenom mně, ale i dalším hráčům napříč celou ligou,“ okomentoval vyčkávání NHL zadák Minnesoty Matt Dumba, sám hráč tmavé pleti.

Naráží tak na fakt, že zatímco basketbalová, baseballová nebo fotbalová liga přerušila zápasy na podporu hnutí za rovnoprávnost, hokej nečiní žádná zvláštní opatření. „Už jsou to 4 dny od další vraždy člověka tmavé pleti a stále jsem neviděl žádné vyjádření od ligy. Pro mě jako pro Afroameričana je to velké zklamání,“ dodal forvard Sharks Evander Kane pro web Sportsnet.

Právě reakce hráčů nacházejících se mimo bubliny v Edmontonu a Torontu byla nejpříkřejší. „Je to bohužel další příklad nedostatečné reakce od naší ligy, od našich hráčů a od našich médií. Není jen mou zodpovědností, jakožto člena menšiny, mluvit o těchto problémech. Je to zodpovědnost každého z nás. Základem je přiznání problému,“ rozohnil se Kane. Jak on, tak Dumba jsou navíc členy Hockey Diversity Aliance, což je v červnu založené uskupení snažící se mimo jiné upozorňovat na problémy rasové intolerance v hokejovém prostředí.

Oba dva však v současné chvíli nemají moc možností, jak ovlivnit další hráče. Jejich týmy jsou už z play off dávno venku. Tíha rozhodování, zda zápasy bojkotovat, nebo zda projevit jiné společné gesto nesouhlasu nad aktuální společenskou situaci v USA tak leží na jiných.

„Jsou zde i jiné možnosti, jak projevit nespokojenost a nemusí to nutně být zrušením zápasů. Já osobně hnutí plně podporuji a stejně tak podporuji rozhodnutí jiných lig odložit zápasy,“ řekla hvězda Dallasu Tyler Seguin.

On sám vyjádřil svůj nesouhlas s aktuální společenskou situací pokleknutím při americké hymně před prvním zápasem v play off. Podobný pohled jako on mají i jiní hráči. „Bojkot mi prolétl hlavou, ale dnes jsme se rozhodli hrát. Tleskám ale NBA za její rozhodnutí,“ přidal se centr Colorada Nazem Kadri po poslední bitvě právě proti Seguinově Dallasu.

Ligové vedení nastolilo k celé problematice opačný kurs než ostatní soutěže. „Neočekávám, že by liga plánovala něco jako pozastavení zápasů. Je ale jasné, že naši hráči mají plné právo vyjádřit svůj názor,“ prohlásil Bill Daly, druhý muž NHL.

Liga tak nechystá žádný zásah do zápasového programu, pokud nevzejde od hráčů. A vzhledem k dosavadní zdrženlivosti nelze čekat, že by se tak radikální přístup v hokejových bublinách v Edmontonu a Torontu uplatnil.