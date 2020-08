Nejhorší Boston za 28 let! Kápo Chára se zastal Vladaře, ten bořil rekordy

Daniel Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. • Reuters

Daniel Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. Tampa Bay ho v soutěži přivítala třemi góly v rozmezí 36. až 44. minuty. • Profimedia.cz

Pokud někdy, tak ve středu v noci! Zámořští experti před startem třetí bitvy mezi Bostonem a Tampou predikovali, že by Daniel Vladař mohl do tohoto duelu zasáhnout. Trefili se, jen když Vladař nasadil masku a vyjel vstříc prvnímu zákroku v ostrém zápase NHL v kariéře, svítila na kostce už 29. minuta a stav 1:4. Do konce utkání inkasoval mladý český gólman ještě třikrát a Bruins schytali debakl 1:7. Šlo o nejtěžší play off výprask člena Original Six od roku 1992.

Víte, jak se pozná zápas blbec? Věci neštymují od první minuty, v případě Bostonu od smolné třinácté. Ondřej Palát, který svým gólem rozhodl prodloužení zápasu číslo 2, napřáhl a jeho dělovku z přesilovky nadzvedla nad rameno Jaroslava Haláka hůl parťáka Zdena Cháry.

O pouhých 15 vteřin později vykoupal slovenského gólmana Yanni Gourde, kratší rozmezí mezi dvěma trefami v play off historie Lightning nepamatuje! Situaci ale předcházela neobratnost čárového rozhodčího Davida Berga, který sestřelil vracejícího se obránce Bruins Jeremy Lauzona. Smůla vol. 2!

„Zapomenout, hodit to za hlavu. A koukat se dopředu, tohle byl mizerný zápas. Věděli jsme, že Tampa má výjimečný tým, bude to ještě velmi dlouhá a náročná série,“ burcoval už po utkání kapitán Chára. Jeho krajan Halák vydržel v brance do čtvrtého gólu, který za jeho záda došťouchal ve 29. minutě puk Alex Killorn. Dost, stačilo, 35letý rodák z Bratislavy zakroutil hlavou a vyrazil směr střídačka, kde si jeho upocenou tvář ještě párkrát našly televizní kamery. A Halák také svým odchodem umožnil velký moment – debut svého českého kolegy.

Daniel Vladar is taking over in goal and making his NHL debut. #NHLBruins pic.twitter.com/fqfhjH8wab — Boston Bruins (@NHLBruins) August 27, 2020

Vladař párkrát zakroutil pažemi, plácl si rukavicí se spoluhráči. „Voilà“, premiéra v nejlepší lize světa je konečně tady. „Přišlo mi, že je správný čas dát Vladdymu prostor. Kdy jindy než teď. Jaro si potřeboval odpočinout, bylo to 1:4, Tampa byla extrémně nabuzená, my naopak šlapali vodu. Musel jsem něco udělat. Vladdy byl s námi v bublině, tvrdě trénoval. Samozřejmě bych si přál, aby debutoval za lepších okolností, ale takhle se to prostě seběhlo,“ vysvětlil střídání svých maskovaných mužů Bruce Cassidy.

23letý rodák z Prahy se stal prvním gólmanem v 96let dlouhé klubové historii Bostonu, prvním Evropanem a jedenáctým v lize celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. Posledním aktérem podobné situace byl v roce 2012 Jake Allen ze St. Louis v průběhu semifinále Západní konference proti Los Angeles.

Allenův debut se smrskl na 67 vteřin v závěru druhého utkání (2:5, série 0:4), na pozici dvojky ho koplo zranění tehdejší jedničky Blues. Už tušíte, kdo to byl? Přeci Jaroslav Halák.

Ale zpět k Vladařovi, který na soutěžní premiéru za Boston čekal od draftu v roce 2015. Tampa Bay ho přivítala drsně, třemi góly v rozmezí 36. až 44. minuty. Nejprve si ho vychutnal v úniku forhendovou kličkou Brayden Point. „Asi nebyl první ani poslední, kdo z takové situace dostal gól. Point to udělal skvěle, podle této situace nebudu Vladdyho výkon hodnotit,“ poznamenal k hladkému zakončení Cassidy.

Z dalšího přečíslení udeřil bekhendovou dorážkou Killorn a gólový účet završil zvláštním zakončením mezi betony Nikita Kučerov. Ruský ďábel byl se čtyřmi body (1+3) vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, čtyřbodový play off zápas zažil poprvé v kariéře a aktuálně si drží skvělou bilanci 75 bodů v 76 zápasech play off.

The way these two work... 🤩 pic.twitter.com/NPXn6Ud9hH — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) August 27, 2020

Vladař si nakonec připsal dvanáct úspěšných zákroků, Halák stejně tak. „Byl vhozen do hodně obtížné situace, ale myslím, že to zvládl. Měl tam opravdu pěkné situace,“ pochválil českého brankáře Chára.

Boston inkasoval sedm gólů ve Stanley Cupu poprvé od roku 1992, kdy schytal výprask 3:9 od Buffala. Naopak Tampa skórovala v play off sedmkrát podruhé ve své historii, v roce 2011 v prvním kole zničila 8:2 Pittsburgh.

„Je to jen odchylka od normálu, takových zápasů v play off moc nebývá,“ komentoval nečekaně vysokou výhru trenér Tampy Jon Cooper. „Nesmíme se nechat unést, protože je jedno, jestli vyhrajete 7:1 nebo v prodloužení jako minule. Pořád je to jen jedno vítězství,“ uzavřel kouč.

VIDEO: Podívejte se na sestřih třetího utkání mezi Bostonem a Tampou