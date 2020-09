Famózní premiéra v play off! Demko spasil Canucks, proslavil se tanečkem

Poprvé nastoupil v play off NHL coby jednička a hned se mu klaní celý Vancouver. Brankář Thatcher Demko Canucks zachránil sezonu. Parádním výkonem a 42 zákroky je dovedl k těsnému vítězství 2:1 nad Vegas Golden Knights , kteří by v případě výhry slavili postup do další fáze bitvy o Stanley Cup. „Když už jsme si vytvořili dobré příležitosti, byl tam a vychytal je,“ chválil svého protivníka gólman Vegas Robin Lehner.

Hokejisté Vancouveru odvrátili vyřazení z play off, když v pátém zápase zvítězili nad Vegas 2:1 a snížili stav sérii na 2:3 na zápasy. Golden Knights poslal do vedení v 36. minutě Shea Theodore, ale poté už padaly góly jen na druhé straně.

Hned 24 sekund po Theodorově trefě vyrovnal Brock Boeser. U jeho branky si připsal asistenci i Quinn Hughes. Byla jeho třináctá v play off, čímž vytvořil nový rekord mezi obránci nováčky.

Boeser měl prsty i v rozhodujícím zásahu utkání, když jeho střelu v 44. minutě tečoval Elias Pettersson mimo dosah Robina Lehnera – 2:1.

K vítězství Vancouveru značně pomohl 24letý gólman Thatcher Demko. Skvěle chytající Američan se stal teprve patnáctým gólmanem, který v play off vyhrál svůj debut coby jednička, když jeho tým čelil vyřazení. Den předtím se totéž povedlo Michaelu Hutchinsonovi, který pomohl Coloradu porazit v 5. zápase Dallas (6:3). Před nimi se to naposledy povedlo v roce 1997 José Théodorovi v dresu Montrealu.

„Nikdy nevíte, co se stane. I proto jsem stále tvrdě pracoval v tréninku. Snažil jsem se být mentálně připravený, kdyby na mě došlo. Je to něco, čeho jsem chtěl být součástí už od dětství. Je to pro mě super speciální věc, chci týmu dál co nejvíce pomoci,“ uvedl po vítězství Demko, který nastoupil jako jednička poprvé od 10. března.

„Odchytal skvělý zápas. Myslím, že Vancouver hrál o něco lépe v obraně, aby omezil naše přečíslení. Hráli v pěti v těsném bloku, aby nás udrželi mimo útočné pásmo. Když už jsme si vytvořili dobré příležitosti, byl tam Demko a vychytal je,“ podotkl Lehner.

V letošním play off přitom odchytal Demko do nočního zápasu pouhých 8 minut a 26 sekund, a to v prvním utkání proti Vegas, když ve třetí třetině vystřídal Jacoba Markströma za stavu 0:5. Gól tehdy z pěti střel nedostal a hráči Golden Knights si na něm vylámali pořádně zuby i tentokrát. Za svá záda pustil jen jediný ze 43 pokusů. Honosí se tak téměř 98% úspěšností zákroků.

„Dělal jsem jen věci, na které jsem zvyklý. Ujistil jsem se, že fungují a mohu se na ně spolehnout. V zápase je to jiné, ale na druhou stranu většinu toho, co se stane, jste už prožil na tréninku,“ konstatoval vancouverský hrdina.

S hokejem Demko začal už ve 4 letech v San Diegu, aby se později dostal do mládežnické soutěže, v níž nastupoval za tým LA Junior Kings. Následně se přes Omaha Lancers a US National Development Team dostal do Boston College. Svá vystoupení si zde náramně užíval, fanoušky zaujal například tím, jak se v přerušené hře vlnil na rytmy písničky Shake It Off od Taylor Swift. V roce 2014 jej jako celkově 36. draftoval Vancouver, s nímž v dubnu 2016 podepsal tříletý nováčkovský kontrakt.

This Thatcher Demko video is EVERYTHING #shakeitoff pic.twitter.com/L118oSj8qJ — ǝᴉɹɐɯ ɐʅʅǝᴉɹqɐƃ (@wildestdreams_3) August 25, 2020

Po dvou letech na farmě v Utica Comets si odbyl 31. března 2018 premiéru v NHL proti Columbusu. I díky jeho 26 zákrokům vyhrál Vancouver 5:4 v prodloužení. V dubnu 2019 pak Demko podepsal novou dvouletou smlouvu na 2,1 milionu dolarů.

„Věděli jsme, že až dostane příležitost, bude připravený. Nemyslím si, že by někdo z nás byl překvapený tím, jak se mu zápas vyvedl. Víme, jak je dobrý. Všichni v něj máme důvěru,“ zdůraznil Pettersson po vítězství nad Vegas.

Gratulace a pochvaly se mu dostalo i od kolegy Markströma. Ten doposud nastupoval jako jednička Canucks, v úvodních 14 zápasech po návratu NHL dovedl tým k osmi výhrám. Zdraví ho ale tentokrát mezi tyče nepustilo.

Demko and Markstrom pic.twitter.com/IkMOFJZtZx — Dan Riccio (@danriccio_) September 2, 2020

Kluby v play off nesmějí zveřejňovat informace o zraněních či nemocech, a tak je otázkou, zda Švéd bude Vancouveru k dispozici pro šestý duel. „Uvidíme, jak to bude,“ řekl trenér Travis Green.

Nicméně nyní Canucks vědí, že se mohou spolehnout také na Demka. To potvrzují i Hughesova slova. „Thatcher byl famózní, náš nejlepší hráč. Máme štěstí, že máme dva tak vynikající brankáře.“