Boston v play off vypadl s Tampou. Góly Pastrňáka s Krejčím nestačily

Francouz si připsal po restartu NHL čisté konto ve skupině o nasazení do play off, ve vyřazovací části se teď dočkal první výhry ve čtvrtém startu. • Reuters

Pavel Francouz si připsal v NHL první výhru v play off, poté co Colorado i díky jeho 33 zásahům zdolalo Dallas 6:4 a snížilo stav série na 1:2. • Reuters

Daniel Vladař se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. Tampa Bay ho v soutěži přivítala třemi góly v rozmezí 36. až 44. minuty. • Profimedia.cz

Hokejový útočník Ondřej Palát pomohl gólem k výhře Tampy Bay nad Bostonem 3:2 v prodloužení a postupu do do finále Východní konference NHL. Lightning porazili Bruins počtvrté v řadě a ve finále konference jsou počtvrté za posledních šest let. O vyřazení nejlepšího týmu základní části soutěže rozhodl v 15. minutě druhého prodloužení švédský obránce Victor Hedman. Bostonu nepomohly k prodloužení série druhého kola play off ani branky Davidů Krejčího a Pastrňáka.