ONLINE: Dallas slaví postup, Colorado končí. Vegas bojuje s Canucks

Napínavou sérii play off NHL mezi Dallasem a Coloradem rozhodne až sedmý duel • profimedia.cz

Útočník Colorada Nazem Kadri se raduje ze vstřeleného gólu do branky Dallasu v sedmém zápase série • Instagram.com/@nhl

Dallas vyřadil Colorado v play off NHL, "nečekaným" hattrickem se na tom podílel finský útočník Joel Kiviranta (vlevo) • twitter.com

Dallas Stars postupují přes Colorado do dalších bojů o Stanley Cup • profimedia.cz

ONLINE | Až do úplného konce! V play off NHL se stále čeká na týmy, které o postup do dalších bojů o Stanley Cup hrají v sedmých rozhodujících zápasech. Jako první rozsekli vyrovnanou sérii hokejisté Dallasu, kteří porazili Colorado po divoké přestřelce 5:4 v prodloužení. Druhý duel o všechno ovládne jeden z dvojice Vancouver - Las Vegas. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.