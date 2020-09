Úklid v Bostonu. Pastrňák neměl kondici, u Cháry otazník. Přijde Hall?

Před rokem sahali po Stanley Cupu, o ten je však připravili v sedmém finále St. Louis Blues. V této sezoně ovládli základní část a čekalo se, že Boston Bruins po restartu NHL v play off poštrádují zase hodně daleko. Místo toho zažili deja vu předloňského zklamání. Stejně jako tehdy je vyhnal ve druhém kole celek Tampy Bay. I tentokrát série skončila po pěti zápasech. Proč k tomu došlo? Co bude dál, jak důkladný bude úklid, který teď tým čeká? Co bude s kapitánem Zdenem Chárou, brankářem Tuukkou Raskem, jak dlouho zůstane David Krejčí? Tyhle otázky jsou tématem těchto dnů.

Tohle nebyli Bruins

V torontské bublině nehráli ti praví Bruins. Tedy ne Bruins, kteří v dlouhodobé soutěži NHL vybojovali Presidents' Trophy. Před koronavirovou odstávkou bodovali v 56 ze 70 zápasů, 44 z nich vyhráli v normálním čase. Od března se však hodně změnilo. „Jakmile jsme přijeli sem, nebylo to stejné jako v normální sezoně,“ posteskl si kouč Bruce Cassidy.

Boston po návratu postrádal dřívější náboj. V turnaji o nasazení do play off působil mdle, prohrál oba zápasy se skóre 3:7. Ale tam to ještě mohlo vypadat, že tahle utkání „o ničem“ Bruins neberou úplně vážně, případně se šetří na důležitější chvíle. První kolo proti Carolině zvládli, ačkoli byly pochybnosti, zda dokážou v play off přepnout do vyššího módu. Proti tak silnému soupeři, jakým i bez Stevena Stamkose byla Tampa, to nezvládli.

Urvali první zápas, dvakrát padli v prodloužení, ale ve třetím duelu odešli s výpraskem 1:7, což byl nejhorší výsledek celku Original Six NHL za 28 let. „Byli jsme vděční, že se můžeme vrátit do práce a že jsme dostali příležitost bojovat o Pohár. Nezískáme ho, protože jsme nebyli schopni porazit velmi dobrý tým Tampy,“ shrnul po vyřazení Cassidy.