54 dnů na hotelu, nejtěžší Stanley Cup. Tampu spasil muž na jedné noze

"Minule jsme se jí nedotkli a prohráli jsme finále s Chicagem v roce 2015 2:4 na zápasy, však si to pamatujete. Proto jsme tradici porušili. Nejsme přehnaně pověrčiví, je nám to jedno," prohlásil Victor Hedman, který si na pohár sáhl jako vůbec první.

Vysoké sebevědomí je na místě. Tampa během letošní vyřazovací části vyhrála v prodloužení šest utkání, celkem odbruslila navíc 185 minut a 17 vteřin, a ukázala ohromnou odolnost: rozhodující bitvy proti Columbusu, Bostonu i Islanders vyhrála právě v nastavení! Loňské fiasko s Blue Jackets v první rundě (0:4) je defintivně pohřbeno.

"Charakter mužstva je skvělý, právě v prodloužení jsme to ukázali nejvíce," lebedil si Pat Maroon, který vyhrál pohár před rokem se St. Louis. Teď bude mít šanci na obhajobu.

Hedman srovnal v 7. minutě šestého zápasu proti Islanders na 1:1 a zaznamenal už svůj devátý gól v letošním play off. Klobouk dolů, více jich v historii nastříleli z beků jen ikony Paul Coffey v roce 1985 (12) a Brian Leetch v roce 1994 (11).

Victor Hedman scores his ninth goal of the 2020 postseason. Only two defensemen in NHL history have scored more in a single playoff year: Paul Coffey in 1985 (12 w/ EDM) and Brian Leetch in 1994 (11 w/ NYR).



More #NHLStats: https://t.co/4a7wzkCZda #StanleyCup pic.twitter.com/m70wIJNanp — NHL Public Relations (@PR_NHL) September 18, 2020

Na týmovém focení s trofejí se objevil i kapitán Steven Stamkos, který do play off pro zranění ještě nezasáhl. Jeho start ve finále zatím nebyl vyloučen. Ale znáte to, mlha nad jeho zdravotním stavem je neproniknutelná. "I když nehraje, stále je naším lídrem. Má výborný vliv na tým během tréninků i ranních rozbruslení. Uvidíme, třeba bude hrát, nechte se překvapit," prohlásil Hedman.

Po jeho srovnání už žádný puk v síti neskončil, stejně jako v předchozí bitvě číslo 5 musel rozhodnout přidaný čas. Vítězný gól dal Anthony Cirelli v 74. minutě a zúročil tím drtivou střeleckou převahu svého mužstva 48:27.

Puk cinknul o tyčku, chvilku se šinul po brankové čáře. Sám střelec nevěděl, zda ji vůbec překročil. Pak si popjel, zřel kotouč za Varlamovem, a propukl v obří jásot.

"Emoce jsou obrovské, pro tohle jsme dřeli. Naším cílem bylo zahrát si o Stanleyův pohár a teď jsme tady. Myslím si, že každé dítě o tomhle sní. Jsme nadšení a připraveni," jásal na tiskové konferenci Cirelli, který napsal fantastický příběh.

23letý Kanaďan průběhu druhé třetiny zamířil s bolestivou grimasou do kabin po drsném střetu s kapitánem Islanders Andersem Leem. Při odchodu se držel za pravé koleno, ale od třetí třetiny i v prodloužení pokračoval ve hře jako by se nechumelilo. "Snažím se neupřesňovat zranění svých hráčů, ale tohle bylo zjevné. To, že se vrátil, je pozoruhodné. Odehrál to na jedné noze a rozhodl," smekl před zarputilostí svého svěřence kouč Lightning Jon Cooper a rozjímal dále.

VIDEO: Podívejte se na gól, který ukončil Islanders sezonu

"Je těžké popsat, co cítím uvnitř. Ještě není konec, ale už jsme na hotelu nějakých 54 dnů v kuse a lidé říkali, že tohle bude nejtěžší Stanley Cup. Je to pravda a hráči si za to, co odvádějí, postup zaslouží. Bylo nesmírně těžké dostat se do tohoto bodu. V normálním play off jsou dny na odpočinek, tady ne. Ale když mi řeknete 'hej, Coope, za 45 hodin budete hrát finále Stanley Cupu', beru to všema deseti."

Hráči Islanders udělali obrovský pokrok

Na druhé straně kluziště panoval smutek. Úžasná jízda Islanders, během které se dostali z předkola mezi nejlepší čtyřku soutěže a odklidili postupně Floridu (3:1), šampiony z roku 2018 Washington (4:1) a v krásné sedmizápasové bitvě Philadelphii, skončila. "Měli jsme šance a jsme zklamaní, že náš sen skončil. Myslím si, že jsme měli na to, abychom si taky zahráli finále, ale prohráli jsme. Už to nevrátíme," řekl vyčerpaný Varlamov, který za poslední dvě utkání čelil 85 střelám.

Pustil jen tři, přesto může hodit betony do tašky a bookovat dovolenou. Kdyby ale jeho spoluhráč Brock Nelson v samostatném úniku v prodloužení volil chytřejší zakončení, mohl vyhlížet sedmý zápas. Ale to už je jedno..

Islanders se do finále Východní konference probojovali poprvé od roku 1993 a dali vzpomenout na úspěšnou éru klubu, který na začátku 80. let získal Stanleyův pohár čtyřikrát v řadě. "Teď jsme zklamaní, ale jsem hrdý na hráče na pokrok, jaký udělali. Zjistili jsme, že jsme konkurenceschopní a že bychom si v budoucnu mohli zahrát o Stanley Cup. Teď nám ještě kousek chyběl," přiznal kouč Barry Trotz.

První finále je v Edmontonu na programu už o sobotní noci a Tampa má na regeneraci o tři dny méně než Dallas, kteří v pěti zápasech vyřadil na Západě Vegas. "Jsem přesvědčený o tom, že tohle je mentálně nejsilnější mužstvo, ve kterém jsem byl," pochválil kolektiv v kabině Kevin Shattenkirk, jenž prošel Rangers, Washingtonem či St. Louis.

"Během roku jsme zvládli už hodně výzev a na další a další jsme připraveni. Všichni se neustále snažíme zlepšovat a teď hrajeme o Stanley Cup. Soustředíme se na další čtyři výhry!"

VIDEO: Podívejte se na sestřih 6. finále Východní konference