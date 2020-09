Stamkos do Hollywoodu! NEJ hvězdy smekly před Ruttou, dostal kapitána

V roce 2008, když Lightning udělali ze Stamkose jedničku draftu, rozjelo klubové PR oddělení obrovskou promo akci. Se sloganem "Seen Stamkos?" šly do prodeje permanentky, po městě visely desítky bilboardů, které lákaly na kouzla útočníka, který za dvě sezony v OHL nasbíral v dresu Sarnia Sting 197 bodů!

O 12 let později, po 210 dnech absence zaviněné operací břišního svalu, mohli fanoušci Tampy u televizních obrazovek zřít Stamkose znovu. Bohužel jen na 167 vteřin. Pět střídání, během kterých držel puk na své hokejce pouhých sedm vteřin. Pak si zřejmě obnovil zranění, závěr první třetiny nehrál, stejně tak zbytek duelu. I přes jepičí icetime ale v 7. minutě vystřelil Tampě vedení 2:0.

„Na to se nedá nic říct. Dechberoucí gól,“ smekl před nejlepším kanonýrem historie Tampy kouč Jon Cooper.

Stamkos předvedl fantastickou akci. U hrazení proskočil kolem takřka stokilového obránce Lindella, nabruslil si před branku a zavěsil do horního růžku branky Antona Chudobina. Druhou asistenci si připsal Rutta. "Byl to úžasný zážitek, splněný sen. Naskočit do zápasu a něco v něm udělat by ještě před měsícem asi ani nebylo možné," těšilo Stamkose, který se stal teprve druhým hokejistou, který naskočil ve Stanley Cupu až do finále a hned skóroval.

Prvním byl Billy Taylor Sr. za Toronto Maple Leafs v roce 1940 během finále proti Rangers.

VIDEO: Podívejte se na úžasnou akci Stevena Stamkose

"Bylo skvělé podílet se na takové výhře. Měl jsem velkou radost, že jsem mohl přispět, i když jsem toho moc neodehrál," vyprávěl na tiskové konferenci Stamkos a pokračoval. "Je to prosté. Jsme ve fázi sezony, kdy jste ochotní udělat cokoliv, abyste svému týmu pomohli."

"Pracoval strašně tvrdě, aby se mohl vrátit na led. Je s námi celé play off, takže o tom něco vím. Každý den byl pozitivní, povzbuzoval nás. A že dnes dokonce skóroval? Neuvěřitelný příběh, doufám, že si ho v Hollywoodu poznamenali," rozesmál se Brayden Point a předal slovo první hvězdě třetího finále Victoru Hedmanovi, který zničil Dallas gólem a asistencí.

"Je to náš spoluhráč, přátel a vůdce. Byli jsme za něj všichni strašně šťastní. Možná jste to viděli při naší reakci na střídačce, když dal gól, byl tam větší hluk než při postupové trefě proti Islanders v prodloužení," prozradil Hedman, který se stal teprve třetím obráncem v historii NHL, který v jednom play off překonal hranici deseti tref. Před ním to dokázali pouze Paul Coffey z Edmontonu v roce 1985 (12 branek) a o devět let později Brian Leetch z New York Rangers (11).

Pátý puk, který 65 vteřin před druhou sirénou doušťouchal do branky Ondřej Palát, čímž stejně jako Hedman zaokrouhlil počet svých tref v letošní nadstavbě na deset, byl už pro Chudobina příliš. Do třetí části vyjel mladý Američan Jake Oettinger a ze tří střel neinkasoval. A aby Stars neměli problémů málo, ve třetí třetině vypadli ze hry i Alexandr Radulov a Denis Gurianov.

Rutta? Dělá přesně to, co po něm chceme

Ale zpátky na stranu vítězů, konkrétně k Janu Ruttovi. Třicetiletý písecký rodák se v únoru zranil a zbytek základní části, kterou v březnu přerušila pandemii koronaviru, zmeškal. Na ledě se po restartu soutěže představil 5. srpna v druhém duelu o nasazení do play off proti Bostonu. Od té doby však vinou zranění i dobrým výsledkům Tampy Bay nehrál. Důvěru od kouče Coopera dostal po úvodní finálové prohře se Stars 1:4 a okamžitě nastoupil v prvním obranném páru po Hedmanově boku.

Zbytek znáte, momentálně se těší z obratu v sérii a znovu získaného kreditu. "Funguje nám to a spoléháme jeden na druhého. Mám velkou radost z toho, jak v těch dvou zápasech hrál," ocenil českého zadáka Hedman.

Rutta ve středečním třetím utkání zaznamenal asistenci a také tři kladné body do statistiky plus/minus, nejvíce ze všech hráčů Lightning. Kromě toho si připsal 12 trestných minut, protože po rozmíšce s kapitánem Dallasu Jamiem Bennem inkasoval i desetiminutový osobní trest. Benn byl na na tom stejně.

Benn and Rutta each get 2+10 for this. pic.twitter.com/wlokseiJHk — Dylan Nadwodny (@dnadders) September 24, 2020

"Snad se v příště vyvaruje trestné lavici a bude k dispozici celý zápas," zavtipkoval Hedman. Ruttu ocenil i Ryan McDonagh. "Je to skvělý bruslař, pohybuje se po celém kluzišti. Jako obrana si dáváme pozor na to, abychom soupeři nedali čas a prostor a v tom odvádí skvělou práci," konstatoval jednatřicetiletý Američan.

"Viděli jste při několika gólech, že se díky němu přesunula hra na druhou stranu. Po návratu odvedl ohromnou práci a využívá své silné stránky. Dělá přesně to, co po něm chceme," prohlásil někdejší kapitán New York Rangers.

Čtvrté finále je na programu v noci z pátku na sobotu. Zafunguje opět Ruttovo kouzlo a vytvoří si Tampa matchbally?

VIDEO: Podívejte se na sestřih třetího finále Stanley Cupu