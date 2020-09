Oněmělý kapitán, zeď v brance i česká stopa. Kdo jsou šampioni z Tampy?

Hokejisté Tampy Bay vybojovali podruhé v historii klubu Stanley Cup. Kdo jsou noví šampioni? • FOTO: Koláž iSport.cz Podruhé v klubové historii získali hokejisté Tampy Bay Stanley Cup (2004, 2020). Ve finále play off NHL porazili Dallas 4:2 na zápasy, ten poslední vyhráli 2:0. Jejich cesta k němu vedla dále přes Columbus (4:1), Boston (4:1) a New York Islanders (4:2). Kdo jsou šampioni z Tampy a co prožívali po zisku nejcennější trofeje?

Oněmělý kapitán Do bojů o Stanley Cup prakticky vůbec nezasáhl. Kapitán Tampy Bay Steven Stamkos byl přesto důležitou součástí týmu šampionů. V play off se na ledě objevil jen jednou, a to na necelé tři minuty (2:47) třetího finálového duelu proti Dallasu. I tak málo mu stačilo k tomu, aby se zapsal mezi střelce a přispěl k důležitému druhému vítězství v sérii o nejcennější trofej. Byť více kvůli zranění pomoci nemohl, neustále byl s týmem a na konci přišla sladká odměna v podobě momentu, o kterém sní každý hokejista – z rukou komisaře NHL Garyho Bettmana převzal Stamkos Stanley Cup. „Stále tomu nemůžu uvěřit,“ řekl kapitán Lightning. „Jsem tak hrdý na každého hráče v týmu. Bylo úžasné je sledovat, byli tak inspirativní. Nemám slov,“ smekl. LIFT. THAT. CUP!!!! 🏆 pic.twitter.com/35PnR8gfLf — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

Obránce tahoun Až se bude za několik let v Tampě vzpomínat na zisk druhého Stanley Cupu v klubové historii, bude obránce Victor Hedman jedním z prvních, kdo se všem vybaví. Švédský zadák vyšponoval své výkony v play off na maximum. Právem se stal majitelem Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off NHL. S deseti brankami byl Hedman nejlepším střelcem mezi beky, čímž zároveň předvedl třetí nejlepší výkon obránce v historii play off. Rekordmanem je Paul Coffey, který za Edmonton v roce 1985 skóroval dvanáctkrát. Druhý je Brian Leetch (11 gólů). „Heddy (Hedman) vyrostl ve vůdce. Když nemohl hrát Stammer (Stamkos), vystoupil do popředí. Sledovat, jak rostou jeho výkony, je pozoruhodné. Conn Smythe si zaslouží,“ uvedl kouč Tampy Jon Cooper. „Není to moje trofej, ale všech. Mohla být udělena komukoliv z našeho týmu. Jsme šampioni Stanley Cupu a navždy jimi budeme. Naše děti, vnoučata, když se na pohár podívají, uvidí na něm naše jména,“ radoval se nejužitečnější hráč play off. Švédský obránce Victor Hedman z Tampy Bay • Foto Reuters

Zeď v brance V hokeji platí povětšinou pravidlo, že bez kvalitního brankáře nemůžete dosáhnout velkých úspěchů. V osobě Andreje Vasilevskiho má Tampa Bay mezi tyčemi velkou oporu a jistotu. Za své výkony byl odměněn v sezoně 2018/2019 ziskem Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL. Nyní tým dovedl ke Stanley Cupu. Ve vyřazovacích bojích nastoupil do všech 22 utkání, přidal i tři duely v předcházejících utkáních ve skupině o nasazení do play off, náhradník Curtis McElhinney se do branky nedostal. To vše s průměrem pod dvě inkasované branky na utkání (1,90) a úspěšností zákroků 92,7 %. Ten nejzdařilejší výkon si nechal ale na úplný konec, šesté finále s Dallasem, kdy pochytal všech 22 střel Stars a svou jedinou nulou v play off dovedl tým k poháru. Andrej Vasilevskij vychytal Tampě Stanley Cup • Foto Profimedia.cz

Nezastavitelní O Victoru Hedmanovi a Andreji Vasilevském už řeč byla. Ve výčtu tahounů v cestě za Stanley Cupem ale nelze opomenout první útočnou formaci Lightning. Trio Nikita Kučerov, Brayden Point a Ondřej Palát ničilo soupeře svou produktivitou. V součtu zaznamenali v play off a zápasech o nasazení 85 bodů. Ve finálové sérii nebodovali pouze v prvním utkání. Pro představu: Tampa nastřílela Dallasu v šesti duelech 18 gólů, přesně polovinu z nich obstarali jako střelci hráči tohoto útoku, prsty měli ale celkem hned ve dvanácti, vezmeme-li v potaz i asistence. Brayden Point a Nikita Kučerov z Tampy vytvořili společně s Ondřejem Palátem nejproduktivnější útok play off NHL • Foto ČTK / AP / JASON FRANSON

Šampion na druhou Útočník Pat Maroon v 25 duelech (play off + skupina o nasazení) vstřelil jeden gól a přidal pět asistencí. Člen 4. útoku, kde si své úkoly plnil, touto produktivitou nepatřil k nejvýraznějším osobnostem Tampy. Přesto se zapsal do historických tabulek NHL. Stal se totiž teprve osmým hráčem, který ve dvou sezonách po sobě se dvěma různými týmy vybojoval Stanley Cup, od rozšíření soutěže před sezonou 1967/68 teprve třetím. Před rokem se mu to podařilo se St. Louis. „S Blues to bylo jiné v tom, že jsme se z posledního místa vyšvihli na první a udělali jsme úžasnou šňůru. Letos to kvůli přerušení a pobytu v bublině bylo odlišné. Dva rozdílné scénáře, ale dva úžasné týmy. Bez spoluhráčů bych to nedokázal," uvedl dvaatřicetiletý Američan po rozhodujícím finálovém duelu, který Lightning vyhráli 2:0. Back To Back....Thats all 🍾 pic.twitter.com/8yTNjW0o09 — Pat Maroon (@patmaroon) September 29, 2020

Československá stopa Po roční pauze má český hokej další vítěze Stanley Cupu. Po Jakubu Vránovi a Michalu Kempném, kteří se radovali v roce 2018 s Washingtonem, se nyní těší ze zisku cenného grálu Ondřej Palát s Janem Ruttou. První jmenovaný byl v bojích v uzavřené bublině jedním z tahounů Lightning. Odehrál všech 25 utkání ve vyřazovacích bojích a skupině o nasazení do play off, v nichž zaznamenal 18 bodů za 11 gólů a 7 asistencí. Stal se tak třetím nejlepším střelcem play off. Rutta naskočil do čtyř utkání a připsal si jednu gólovou přihrávku. Duo z Tampy rozšířilo počet českých vítězů Stanleyova poháru na 28. Svého šampiona mají také Slováci, a to v osobě obránce Erika Černáka, který je devátým hráčem země našich východních sousedů, který se může pyšnit ziskem nejcennější hokejové klubové trofeje. Moment, na který čekáte celou sezónu. Andrej Vasilevskij a Ondřej Palát s pohárem 🔥 #StanleyCup pic.twitter.com/wwtqpyeLZK — NHL Česko (@NHLcz) September 29, 2020