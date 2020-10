TOP hráči na trhu NHL: střelec Hall, král Henrik či ministr obrany Blues

Na trhu volných hráčů NHL bude k mání řada zajímavých jmen. Mezi ty největší patři útočník Taylor Hall, brankář Henrik Lundqvist či obránce Alex Pietrangelo • FOTO: koláž iSport.cz Zatímco řada talentovaných mladíků stále vstřebává volbu v netradičním online draftu NHL, pro mnoho ostřílených hokejistů z nejprestižnější soutěže světa se otevírá hráčský trh. Zámořské kluby budou i vzhledem k situaci silně poznamenané koronavirem vybírat s rozvahou, ale rozhodně mají z čeho! Mezi nechráněnými volnými hráči jsou k dispozici zkušení gólmani, ofenzivní mágové, dirigenti obrany. V článku iSport.cz si přečtěte o nejzajímavějším hokejovém "zboží", co bude od pátečního večera k mání.

Kevin Shattenkirk obránce věk: 31 poslední klub: Tampa Bay Lightning poslední sezona: 70 zápasů, 34 bodů (8+26) V létě 2019 byl pro New York Rangers nechtěný a tak s americkým bekem po dvou letech předčasně rozvázali jeho čtyřletý kontrakt. Rodák z New Rochelle nemusel litovat, o rok později zvedl nad hlavu Stanley Cup v dresu Tampy Bay. Pro triumf Lightning se v play off pěkně nadřel (v 25 zápasech 3+10), s vedením klubu z Floridy ale nový kontrakt zatím nepodepsal a není jisté, jestli vzhledem k problémům s platovým stropem k dohodě vůbec dojde. Je tak pravděpodobné, že novopečený šampion zamíří jinam. V dohrávce minulé sezony si každopádně udělal skvělou vizitku.

Braden Holtby brankář věk: 31 poslední klub: Washington Capitals poslední sezona: 48 zápasů, úspěšnost zásahů 89,7 % Před dvěma roky dosáhl na největší úspěch – Washingtonu vychytal vysněný Stanley Cup. Po finále 2018 ale šla forma kanadského gólmana dolů. Poslední ročník NHL byl bezpochyby jeho nejhorším ročníkem v kariéře. Přišel čas na změnu? S Capitals se Holtby po vypršení pětiletého kontraktu na nové smlouvě stále nedohodl. Řada týmů by takovou brankářskou posilu jistě uvítala. Na trhu ale nebude jediným volným kvalitním gólmanem. Klubové manažery bezpochyby zajímají také dosud nepodepsaná jména jako Corey Crawford, Jacob Markström, Cam Talbot, Craig Anderson či fantom posledního play off Anton Chudobin.

Tyler Toffoli útočník věk: 28 poslední klub: Vancouver Canucks/Los Angeles poslední sezona: 68 zápasů, 44 bodů (34+20) Během minulé sezony změnil v NHL poprvé dres. Z trápícího se Los Angeles byl kanadský střelec vyměněn do ambiciózního Vancouveru, kde před přerušením základní části stihl nasbírat 10 bodů (6+4) ve stejném počtu zápasů. U Canucks by Toffoli zřejmě rád zůstal, ale klub mu kvůli platovému stropu nedokáže nabídnout dlouhodobější smlouvu, kterou by si přál ještě víc. Majitel Stanley Cupu z roku 2014 tak zkusí štěstí na trhu s volnými hráči. V podobné situaci je také již bývalý kanonýr Floridy Mike Hoffman.

Alex Pietrangelo obránce věk: 30 poslední klub: St. Louis Blues poslední sezona: 70 zápasů, 52 bodů (16+36) Bezpochyby jedno z největších lákadel hráčského trhu. Dlouholetý ministr obrany v St. Louis, se kterým před rokem sebral Bostonu Stanley Cup, by se stále mohl s Blues dohodnout na pokračování. V zámoří se ale mluví především o jeho odchodu. O kvalitní nabídky jistě nebude mít nouze i ve třiceti letech. Pietrangelo je pravák a dokáže zahrát v jakékoliv situaci. Tým, který ho získá, rychle pozná zvýšenou kvalitu obrany. Existuje však riziko, že z dlouhodobějšího hlediska bude forma olympijského vítěze ze Soči 2014 postupně klesat.

Henrik Lundqvist brankář věk: 38 poslední klub: New York Rangers poslední sezona: 30 zápasů/ úspěšnost zásahů 90,5 % Vláda letitého krále Manhattanu v NHL se chýlí ke konci. Maskovaný muž, který patnáct let věrně chytal v barvách New York Rangers, má i po předčasném konci v klubu svého srdce velkou motivaci hrát a vítězit. Olympijský vítěz z Turína 2006 je údajně v hledáčku Washington Capitals, kterým by se po pravděpodobném konci Bradena Holtbyho tuze hodil velezkušený mentor pro nadějného Rusa Ilju Samsonova. Od legendy by však mohl dost pochytat i český brankář Vítek Vaněček.

Torey Krug obránce věk: 29 poslední klub: Boston Bruins poslední sezona: 61 zápasů, 49 bodů (9+40) Nikdy nedraftovaný ofenzivně laděný bek táhl Bruins ve hře dozadu i dopředu. Klub na jeho služby v posledních pěti úspěšných sezonách, ve které vždy atakoval hranici padesáti bodů, nedal dopustit. Po vypršení čtyřletého kontraktu v hodnotě 21 milionů dolarů by tak chtěl logicky víc, ale jak se zdá, jeden z nejlepších leváků v obraně při vyjednávání s Bostonem stále neuspěl. Pokud by tak účastník mistrovství světa v Praze 2015 dostal od jiného týmu nabídku dlouhodobé smlouvy s ročním příjmem 7-8 milionů dolarů, pouto mezi Krugem a Bruins by mohlo po devíti letech skončit.