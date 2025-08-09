Předplatné

SESTŘIHY: Liberec - Dukla 2:0, pálili Juliš a Gabriel. Zlín porazil Boleslav a vede ligu

Petr Juliš se trefil proti Dukle
Petr Juliš se trefil proti DukleZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Brankář Liberce Tomáš Koubek v utkání proti Dukle
Trenér Dukly David Holoubek během utkání proti Liberci
Trenér Dukly David Holoubek během utkání proti Liberci
David Pech z Mladé Boleslavi a Cletus Nombil ze Zlína
Miloš Kopečný ze Zlína a Solomon John z Mladé Boleslavi
Filip Prebsl z Mladé Boleslavi a Jakub Kolář ze Zlína
Dominik Kostka z Mladé Boleslavi a Lukáš Bartošák ze Zlína v souboji
O slovo se hlásí čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy. Liberec v něm doma porazil pražskou Duklu 2:0, Zlín v přestřelce zvítězil 3:2 nad Mladou Boleslaví. Plzeň v závěru utkání proti Slovácku přišla o výhru a jen remizovala 1:1. Sobotní program zakončí souboj Slavie proti Teplicím. V neděli jde pak do akce Baník s Karvinou a Sparta přivítá Olomouc. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Dukla znovu bez výhry

Liberec zvítězil nad Duklou 2:0. V prvním poločase otevřel skóre Petr Juliš, po přestávce přidal druhý gól Šimon Gabriel. Slovan i podruhé doma v sezoně nejvyšší soutěže zvítězil a má sedm bodů, Pražané zůstávají se dvěma body v neúplné tabulce bez výhry.

Zlín opět vede ligu

Zlín zvítězil nad Mladou Boleslaví 3:2 a s desíti body vede neúplnou tabulku. „Ševci“ vedli v první půli po brankách Lukáše Bartošáka a Tomáše Poznara, ještě před poločasem snížil Michal Ševčík. V 66. minutě srovnal skóre Dominik Kostka, ale o minutu později rozhodl duel střídající Matěj Koubek.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 3:2. Domácí jsou stále bez prohry, navíc vedou tabulku • iSport.cz

Další ztráta Plzně

Plzeň doma velmi nečekaně jen remizovala se Slováckem 1:1 a už podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratila body. Viktorii poslal ve 24. minutě do vedení Prince Adu, ale ve třetí minutě nastavení srovnal z penalty Michal Trávník.

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín43108:410
2Sparta32107:47
3Slavia32105:27
4Olomouc32103:17
5Liberec42118:67
6Karviná32014:26
7Plzeň31207:35
8Jablonec31204:25
9Teplice21014:33
10Bohemians31021:53
11Slovácko40222:42
12Dukla40221:52
13Ostrava20111:21
14Ml. Boleslav30127:91
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

