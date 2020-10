Prospal: Brutálně Tampě přeju i závidím. Proč odmítl jít na lodní párty?

Asistenta Aleše Tottera bere Václav Prospal jako sobě rovného. „Nejsem „control freak“ (člověk posedlý organizováním všeho), abych musel všechno dělat sám. To je cesta do pekel,“ říká • Profimedia.cz

Backstage vítězů Stanley Cupu zná skvěle. Ve slunné floridské Tampě tráví Václav Prospal stále zhruba polovinu roku. Každou volnou chvíli využívá k tomu, aby sledoval fungování mužstva Lightning. Meetingy, tréninky, zázemí. Radostně vnímal zlatou jízdu klubu, v němž strávil šest let kariéry. Když si na jedinou sezonu 2003/04 odskočil do Anaheimu, Tampa vyhrála Pohár. Jeho jméno na něm chybí. „Žere mě to. V hlavě si to často přehrávám,“ přiznává kouč českobudějovického Motoru. Jeho sen? Pozvednout hokejový grál jako trenér.

„Pozoroval jsem to docela bedlivě. Samozřejmě jsem nevstával na zápasy od dvou hodin ráno, ale hlavně ze startu play off se často hrálo v normální časy, to jsem se díval vždycky. Každé ráno jsem si jinak pouštěl delší sestřihy, to ale dělám pravidelně a u všech týmů. Byla to krásná jízda. Lightning už jednou finále projeli, okno pro tenhle mančaft se každým rokem ztenčovalo. Jsem za ně obrovsky rád, že to dokázali.“

Zároveň to ale není úspěch jen současného týmu a vedení. Základy k letošnímu triumfu se stavěly už dávno, že?

„Přesně tak. Steve Yzerman odvedl ohromný kus práce a zasloužil by si, aby jeho jméno bylo na Poháru taky. Pro klub pracoval devět let, před uplynulou sezonou skončil. Udělal několik skvělých trejdů, jinak ale tým postavil na vlastních zdrojích, na draftovaných hráčích. Loni po fiasku v play off (0:4 s Columbusem v prvním kole) nezpanikařili, barák nevyčistili. Podrželi hráče i trenéry, zachovali kurz. Mančaft posílili na správných místech. Ukázalo se to jako velmi dobrý tah. Moc se mi líbila slova Ondry Paláta, který popisoval u vás ve Sport Magazínu, jak se už tak soudržný tým během těch dvou měsíců v bublině na hotelu ještě víc semknul. Určitě to nebyla sranda. Bez rodin, okolní svět pro ně vlastně neexistoval. Poprali se s tím ale úžasně.“

Generální manažer Julien BriseBois před rokem po brzkém konci v play off řekl, že žádná přestavba nebude. Věřil, že tenhle tým má zlaté období ještě před sebou. Taková důvěra v NHL není úplně běžná, ne?

„To rozhodně není. Vždycky je snazší ten tým rozprášit a začít znovu. U majitelů si musíte obhájit, proč těmhle hráčům dál věříte. Udělali ale super rozhodnutí, teď za to sklidili ovoce, vyplatilo se jim to. V základní části nebyli tak dominantní jako vloni, třeba Boston byl daleko lepší. Pauza mu ale ublížila, Lightning se s tím naopak vyrovnali velmi dobře, možná jim to dokonce pomohlo. To je ale spekulativní. Kdykoli jsem v Tampě, chodím se dívat na jejich tréninky a řeknu vám… To je paráda! Co tam ti kluci předvádí, to je krása. Od brankářů, přes obranu až po útok je tým výborně poskládaný.“

Jádro zůstalo, ale příchodů před i v průběhu sezony bylo i tak dost. Přišlo mi, že se Tampa hodně inspirovala úspěchem St. Louis z minulého roku. Došlo jim, že Stanley Cup neuhrají jen ofenzivním hokejem a přivedli velké tvrdé chlapy schopné bránit.

„Je to tak, jsem přesvědčený o tom, že úspěch St. Louis je ovlivnil. Triumf Blues zvrátil pohled všech na to, jak by měly být týmy postavené. Každý najednou chtěl velké chlapy, každý chtěl mít silový mančaft. Na druhou stranu cesta St. Louis byla z velké části pohádka. V lednu byli nejhorší v NHL, a nakonec došli pro Pohár. Západní konference je těžší, fyzičtější, bojuje se tam o každý kousek ledu. Lightning to ovlivnilo, hlavně jim ale otevřela oči