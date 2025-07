Zhruba čtyři kilometry před cílem v Toulouse upadl slovinský favorit Tadej Pogačar, který skončil na zemi po kontaktu s Norem Tobiasem Hallandem Johannessenem, jenž ho předjížděl. Obhájce prvenství a trojnásobný šampion Tour musel nasadit řetěz, ale rychle se vrátil do sedla a etapu dokončil na 35. místě se ztrátou 3:28 minuty na vítěze kousek za Healym. Soupeři na něj sportovně počkali a Pogačar jim za to v cíli poděkoval.

„Jsem celkem v pohodě. Trochu pomlácený, ale už jsme zažili horší dny. Bylo to hektické od začátku do konce,“ řekl novinářům. „Díky pelotonu, že počkali. Už bylo víceméně po závodě, ale stejně mohli něco najet. Opravdu velký respekt všem před námi. Díky za podporu, kluci,“ uvedl. Healy, který připravil Pogačara o žlutý trikot v pondělní horské etapě, má stále náskok 29 sekund.

Souboj o etapové prvenství málem narušil protestující, který vběhl na silnici asi 50 metrů před cílem s nápisem „Izrael pryč z Tour“ na tričku a tradičním arabským šátkem v ruce. Z trati ho odtáhl člen ochranky. Izraelští jezdci na Tour nestartují, v pelotonu je tým Israel-Premier Tech.

Abrahamsena se Schmidem, kteří po úterním volném dni ujeli krátce po startu 156,8 kilometru dlouhé etapy v pětičlenném úniku, v závěrečných kilometrech dotahoval Nizozemec Mathieu van der Poel. Vítěz druhé etapy nakonec dojel se ztrátou sedmi sekund.

Triumf necelý měsíc po zlomené klíční kosti

Český sprinter Pavel Bittner přijel s mankem přes 15 minut na 152. místě. V průběžném pořadí mu patří 141. pozice.

„První etapa po volném dnu je vždycky takový otazník, jak se člověku pojede. Očekávali jsme, že to bude den pro únik. Bylo to docela těžké v té kombinaci vítr, malé kopce a horko,“ uvedl Bittner v nahrávce pro média. „Nejelo se mi nijak extra, ale věděl jsem, že do posledních 50 kilometrů mohu pomoci Oscarovi (Onleymu). Dál už to pak nemělo moc smysl, takže jak vznikla skupinka, jel jsem v ní až do cíle a pošetřil jsem nohy na další dny. Oscar dojel ve skupině s favority, což bylo také fajn,“ řekl.

Abrahamsen dosáhl teprve druhého vítězství v kariéře necelý měsíc poté, co si v první etapě Kolem Belgie zlomil klíční kost a od té doby nezávodil. „V nemocnici jsem brečel, protože jsem myslel, že na Tour de France nepojedu. Další den už jsem byl na trenažéru a doufal, že to zvládnu. Každý den jsem dělal maximum, abych se vrátil. Takže být tady jako vítěz etapy Tour de France je úžasné,“ uvedl norský jezdec v televizním rozhovoru.

Ve finiši zaútočil z druhé pozice a Schmida těsně porazil. „Od začátku jel dneska výborně. Snažil jsem se ho předjet a šlo to ztěžka, ale říkal jsem si: Musím tuhle etapu vyhrát, musím. Pak jsem se dostal o kolo před něj a vyšlo to parádně,“ liboval si Abrahamsen.

„Před Abrahamsenem smekám, protože když vezmeme, že si čtyři týdny zpátky zlomil klíční kost, tak je tohle opravdu velký úspěch,“ ocenil Bittner.

Ve čtvrtek už čekají cyklisty Pyreneje. Dvanáctá etapa dlouhá 180,6 km zahrnuje stoupání první kategorie na Col du Soulor a cíl má v lyžařském středisku Hautacam.

„Čeká nás první pořádný test v horách. Jsou tam v závěru dva delší kopce, tak jsem moc zvědavý, jak se pojede Oscarovi. Budu se snažit být mu k ruce co možná nejdéle,“ plánoval Bittner.

Výsledky Tour de France

Cyklistický závod Tour de France - 11. etapa (Toulouse - Toulouse, 156,8 km):

1. Abrahamsen (Nor./Uno-X Mobility) 3:15:56, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla) stejný čas, 3. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) -7, 4. De Lie (Belg./Lotto), 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 6. Laurance (Fr./Ineos Grenadiers) všichni -53, ...152. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -15:11.

Průběžné pořadí:

1. Healy (Ir./EF Education-EasyPost) 41:01:13, 2. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) -29, 3. Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) -1:29, 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -1:46, 5. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -2:06, 6. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) -2:26, ...141. Bittner -1:48:32.