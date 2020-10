Skaut Vopat o draftu NHL: Myšáka jsem čekal výš. Co ho překvapilo?

Na talenty má čuch. Už patnáct let je Jan Vopat (47) hledačem hokejových nadějí pro NHL. Posledních sedm sezon šéfuje celoevropskému skautingu St. Louis, loni se jeho jméno dostalo i na Stanley Cup. Také letos vybral v draftu pro Blues několik hráčů. Čechy však žádné. „Několik jsme jich ale na listu měli,“ přiznává Vopat. Co ho překvapilo? A proč tak dlouho čekal nejvýše vybraný český mladík Jan Myšák?

Ač je bossem evropských skautů St. Louis, letošní vrchol svého snažení sledoval z domu v Česku. Dlouhé hodiny seděl Jan Vopat u notebooku, online byl ve spojení s kolegy a vedením Blues v USA. „Bylo to divné, hrozně únavné. Snad to takhle bylo poprvé a naposledy,“ říká v rozhovoru pro deník Sport.

Byl tenhle draft z pohledu skauta nejnáročnější v historii?

„Z toho co pamatuji, tak můžu říct, že ano. Bylo to zvláštní, divné. Nějakých 75 procent sezony jsme viděli, ale klíčová fáze v podobě play off a mistrovství světa do 18 let, která je pro naši práci nejdůležitější, se nekonala. Tam se ukazují charaktery hráčů. Místo stadionu jsme nakonec strávili hodiny a hodiny u videa. Koukali jsme na zápasy, sledovali hráče. Podle toho jsme pak sestavovali co možná nejkvalitnější vlastní žebříček. Bylo to mimořádně složité.“

Co pak samotný proces draftu a průběh dvou večerů?

„Poprvé v historii to bylo online, a bylo to divné. Zdlouhavé, pomalé. Seděl jsem doma a koukal osm hodin do počítače. Doufám, že se to dostane zpátky do normálu a vrátíme se k draftu klasickému.“

Bylo z pohledu volby jednotlivých týmů něco, co vás opravdu překvapilo a na co jste nevěřícně zíral?