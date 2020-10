Hanzal potvrdil definitivní konec v NHL: Úleva. Asi to takhle mělo být

"Kdybych nebyl zraněný, tak bych samozřejmě hrál ještě dál. Strašně by se mi líbilo přidat ještě pár dalších sezon, aby mě mohly vidět hrát moje děti, ale věřím, že to asi takhle mělo být jako součást mého života. Končím kvůli svým zraněním, ale jsem šťastný za to, jakou jsem měl kariéru a čeho jsem dosáhl," uvedl Hanzal.

Písecký rodák Hanzal byl na operaci se zády již v březnu 2018, tedy pár měsíců poté, co si způsobil zranění koncem listopadu předchozího roku. Podstoupil tehdy spinální fúzi, chirurgický zákrok, při němž dochází ke spojení dvou a více obratlů. I když se po půlroční rekonvalescenci vrátil na led, problémy se zády přetrvávaly.

"Tohle rozhodnutí je tak trochu úleva, protože posledních pár let jsem si nebyl jistý, zda odehraju někdy nějaký další zápas NHL či zda budu ještě vůbec zdravý. Ale teď už je to oficiální - v NHL jsem skončil. Po třech operacích zad a zejména po té poslední už to prostě nemohu podstupovat znovu," vysvětlil Hanzal.