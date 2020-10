Arizona řeší skandál, zřekla se talentu! Ve škole krutě šikanoval spolužáka

Před draftem neobvykle uskutečněném v online podobě byla Arizona v těžké pozici. Kvůli shodě okolností a řadě výměn se při výběru v roce 2020 dostala na řadu až ve 4. kole, kde ukázala na nadaného obránce Mitchella Millera, kterého si vytipovala v americké juniorské lize (USHL). V okamžiku draftování rodáka z Ohia Coyotes ještě neměli tušení, že tato volba silně pobouří americkou veřejnost, která se stále zmítá v rasových a sociálních nepokojích.

Obrovský skandál vyvolal článek deníku The Arizona Republic, ve kterém afroamerický student Isaiah Meyer-Crothers vylíčil, jak mu Miller ve škole dělal ze života hotové peklo. V roce 2016 mladý bek s šikanou přesáhl všechny meze. Svému spolužákovi měl mlátit hlavou o zeď, pravidelně ho nazývat n**rem a dokonce svou oběť nutil jíst pomočené sladkosti z pisoáru. Traumatizovaný kluk musel kvůli této ohavné nechutnosti podstoupit i testy na hepatitidu, HIV a další pohlavní choroby

"Předstíral, že je můj přítel, a nutil mě dělat věci, které jsem dělat nechtěl. Na škole mě zmlátil. Všichni si myslí, že je super, že může jít do NHL, ale nechápu, jak může být někdo cool, když si někoho dobíráte a celý život ho šikanujete," prozradil Meyer-Crothers v rozhovoru. Případem se dokonce zabývala policie, které jiní studenti potvrdili Millerovy hrůzné činy. Tehdy čtrnáctiletý tyran nejprve o účasti na šikaně lhal, díky záznamu na kameře se však následně ke všemu přiznal.

Společně s dalším "kumpánem" byl odsouzen k 25 hodinám veřejně prospěšných prací a byl donucen poslat omluvný dopis šikanovanému chlapci. Arizona přitom o Millerově střetu se zákonem věděla, stejně jako mnoho klubů z NHL, kterým hráč rozeslal dopis, ve kterém uznal, co provedl a těžce toho litoval. Podle zámořských expertů si tím ubral kredit u dalších potenciálních zájemců a v draftu vypadl z první stovky.

Udělali jsme správnou věc

Zadáka si přesto kvůli jeho hokejovému umu vybrali na 111. místě Coyotes a ještě k tomu měsíc poté, co byl prezident klubu Xavier Gutierrez jmenován do Výkonné rady pro začleňování NHL, což je skupina, o níž liga prohlásila, že se zaměří na boj proti rasismu a podporu rozmanitosti ve sportu.

„Vzhledem k našim prioritám v oblasti rozmanitosti a začleňování jsme přesvědčeni, že jsme v nejlepší pozici, abychom Mitchella vedli k tomu, aby se stal vůdcem v této věci a předcházel šikaně a rasismu nyní i v budoucnu. Jako organizace jsme mu svá očekávání dali jasně najevo. Jsme ochotni s Mitchellem spolupracovat a vložit do toho čas, úsilí a energii a poskytnout mu potřebné zdroje a platformu, aby mohl čelit šikaně a rasismu," stálo v Gutierrezově prohlášení po draftování Millera.

Rodina Meyera-Crotherse rozhořčeně nechápala. Z volby Millera byla zklamaná především mladíkova matka Joni. Nebrala si servítky ani s bossem Coyotes, který je hispánského původu. "Vžijte se do naší situace. Nevadilo by ti to? Pro mého syna to bylo naprosto traumatizující a on (Miller) nikdy neprojevil lítost. Je to vtip, že sportovní tým, zvlášť s tím vším, co se děje s Black Lives Matter, tohle udělal. Dluží mému synovi omluvu," řekla pro The Arizona Republic.

Coyotes ve čtvrtek neunesli tíhu kritiky a po přehodnocení situace se práv na nadějného obránce úplně zřekli. Gutierrez se jménem majitele a celé organizace omluvil Isaiahovi a rodině Meyer-Crothersových. Klub, který si buduje modelovou franšízu na hřišti i mimo něj, chtěl udělat správnou věc i pro fanoušky a klubové partnery.

"Pan Miller je teď volný hráč a může si jít za svým snem stát se hráčem NHL jinam," dodal prezident Arizona Coyotes. S tímto rozhodnutím plně souhlasil i generální manažer Bill Armstrong, který se rodině šikanovaného mladíka rovněž omluvil. "Mitchell je dobrý hokejista, ale musíme udělat správnou věc jako organizace a ne jen jako hokejový tým," zdůraznil bývalý dlouholetý funkcionář St. Louis.

The Arizona Coyotes have renounced the rights to Mitchell Miller:https://t.co/ZZ3WPmDIaT — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) October 29, 2020

Jaký bude další osud kariéry Mitchella Millera, je nyní nejasné. S médii odmítá komunikovat celá jeho rodina. Již bývalá velká naděje Arizony momentálně studuje na Univerzitě v Severní Dakotě, za kterou by měl i hrát, až se sezona rozběhne. Do NHL si však na určitý čas zabouchl dveře.