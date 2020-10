Potomek legend NHL pobavil zámoří: Mají přes 1300 gólů a já blbec chytal

Redaktoři The Hockey News se na sociální síti ptali fanoušků na hlavní důvod, proč si nikdy nezahráli v NHL. Z dlouhé řady různých odpovědí byla bezpochyby nejpovedenější a nejzajímavější ta od Judea Hulla. „Můj táta a dědeček měli přes 1300 gólů a já byl tak blbej, že jsem se stal gólmanem,“ napsal člen legendární rodiny, kterou by jen stěží v zámoří někdo v souvislosti s hokejem neznal.

My Father and Grandfather had over 1300 goals and I was dumb enough to be a goalie https://t.co/3uPRvQGwHh

Věčnou slávu ověnčenou mnoha úspěchy v NHL získal jménu Hull nejprve Bobby, legendární zakladatel rodu a sedminásobný vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce soutěže. Jeho syn Brett sice vyhrál „pouze“ tři tyto trofeje, v Národní hokejové lize ale přidal o více jak sto gólů více a k tomu zvedl nad hlavu dva Stanley Cupy, což se otci povedlo jednou. Včetně play off oba nastříleli dohromady 1516 branek a po právu se po veleúspěšných kariérách dostali do Hokejové síně slávy.

Mnohé fanoušky tak zřejmě nepřekvapí, že se Jude už v dětství rozhodl nenavázat na kariéry svých slavných otců, vydat se vlastní cestou a stát se gólmanem. Rodák ze Stillwateru si tímto odvážným krokem získal respekt, na druhou stranu jako gólman se ve velkém hokeji nikdy neprosadil. Nejvýš hrál na univerzitní úrovni za St. Olaf College, kde před dvěma roky po úspěšném dokončení studia s chytáním skončil.

Nyní se jediný mužský potomek Bretta Hulla (má také dvě dcery Jayde a Crosby) aktivně věnuje trénování v Gretzky Hockey School, kterou založil v roce 2014 ikonický Wayne Gretzky se svým synem Tyem. Jude bezpochyby zvyklý na obklopování se největšími hvězdami NHL se společně s „The Great One“ věnuje rozvoji mladých hokejistů.

Na Hullův tweet, kterým pobavil Twitter i zámořská média, zareagoval podobným příběhem Ken Vezina, též nositel legendárního jména. „Cítím s tebou. Po mém prastrýci pojmenovali trofej pro nejlepšího brankáře a já hlupák jsem byl útočník.“ Kenův dávný předek Georges Vezina totiž stál jako brankář Montreal Canadiens u zrodu NHL na počátku 20. století a svého času byl považován za nejlepšího strážce branky na světě.

I feel you. My great great uncle has a goalie trophy named after him and I was stupid enough to think I was a forward.