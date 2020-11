Pastrňák pod lupou: sexy balíček za drobné! Jen jedno křídlo je lepší

Boston do letošního play off zasáhl na podstatně kratší dobu, než si plánoval. Jediný stobodový celek základní části došel jen do druhé rundy, kde ho vymetli 1:4 pozdější šampioni. „Teď jsme smutní, ale rozhodně nelituji toho, že jsem přišel do bubliny a bojoval o Stanleyův pohár. Kdybych se měl rozhodnout znovu, udělal bych to opět,“ řekl po vypadnutí Pastrňák.

Tón jeho hlasu říkal vše. Náročný havířovský rodák čekal víc, od svých spoluhráčů a asi i od sebe. Byť za deset utkání nadstavby zvládl deset bodů (3+7), lehkost z neskutečné základní části i kvůli zdravotním problémům ztratil. V říjnu vedení Bruins oznámilo, že se podrobil operaci kyčle. Zákrok podstoupil 16. září, klub si dal s informováním veřejnosti načas. Rekonvalescence české hvězdy by měla trvat pět měsíců. Nová sezona by kvůli koronavirové pandemii měla začít netradičně až v lednu. Času dost… Ale vraťme se ještě k té minulé, Pastově životní.

V základní části dal stejně jako ruský kanonýr Alexander Ovečkin 48 gólů a společně získali Maurice Richard Trophy. Čtyřiadvacetiletý český útočník si vylepšil osobní rekord i 47 asistencemi ze 70 zápasů.

I proto ho dopisovatelé NHL.com zkraje listopadu pasovali na druhé nejlepší křídlo v lize! Jediným, koho si cení více než Pastrňáka, je Artěmij Panarin z Rangers, letos v 69 zápasech základní části 95 bodů (32+63). Optikou TOP 10 na Pastova záda koukají třeba Mikko Rantanen, Mitchell Marner, Patrick Kane, Alexander Ovečkin i Nikita Kučerov z Tampy. Všechno neskutečné persony.

„Pořád je to velmi mladý hráč, je mu 24 let, bude se ještě zlepšovat. Když se podíváte na uplynulé čtyři sezony, pokaždé udělal minimálně 70 bodů a nastřílel alespoň 34 gólů. A strašně se mi líbí, že počet gólů navyšuje. V ročníku 2016/17 to bylo 34, pak 35, vloni 38 a letos 48, to jsou neskutečné cifry. Za toto období dali více gólů jen Matthews (158) a Ovečkin (181),“ ocenil Nicholas J. Cotsonika, jeden z autorů článku.

Kutejme ještě více do hloubky. Ze 48 letošních branek vstřelil Pastrňák 20 v přesilovce (celkem 38 bodů, třetí místo v NHL) a hned deset bylo vítězných. Žádný hokejista v tomto ohledu nebyl platnější.

„Pastrňákův střelecký talent je nesporný. Ale jde to hlouběji. Každý, kdo s ním strávil nějaký čas, se nemůže ubránit jeho nesmírně pozitivnímu chování. Jeho všudypřítomný úsměv vás nakazí, rozsvítí každou místnost. Přidejte to dohromady se střeleckou potencí a je to kompletní a pořádně sexy balíček. Kanonýr a skvělý kluk do kabiny. Samozřejmě uvidíme, jak mu to půjde, pokud bude muset hrát za pár let v útoku s novými parťáky, Bergeronovi bude po konci současné smlouvy 38 let, Marchandovi 35. Ale vsadím krk na to, že to zvládne. Pastrňák je někdo, kdo dělá hráče kolem sebe lepšími,“ přidal svůj pohled Mike Zeisberger.

Byť letošní play off neklaplo dle představ, rok staré finálové účasti se Boston ani nepřiblížil, Pastrňákovi nadstavba chutná. Za poslední tři sezony vygeneroval v bojích o Stanley Cup ve 46 utkáních 49 bodíků (18+31). „Má dobře nastavenou hlavu, tlak play off si nepřipouští. Velmi dobře bruslí, umí tvořit hru a má výjimečnou střelu, kterou používá s rozvahou. Netlačí se do ní bezmyšlenkovitě, najde si správný čas, vhodný prostor. Na 48 branek spotřeboval 279 střel, úspěšnost tak má 17,2%, to je velmi dobré číslo. Více střel vyprodukovali jen MacKinnon, Ovečkin, Pacioretty a Matthews,“ oceňuje analytik NHL.com Stu Grimson.

Za málo peněz extrémně hodně muziky

A ještě jeden důležitý aspekt jsme nezmínili. Pastrňákova smlouva, kterou po nekonečných peripetiích podškrábl s klubovým vedením v září 2017 na šest let za 40 milionů dolarů a dokonce kvůli ní zmeškal jeden den tréninkového kempu, byla druhým rokem po sobě vyhlášena tou vůbec nejvýhodnější v NHL.

Žebříček pravidelně sestavuje prestižní web The Ahletic.

„Vzhledem ke své skutečné hodnotě bere Pastrňák drobné. Hráč s jeho smlouvou dle statistických předpovědí rozhodne 1,75 zápasu za sezonu, což odpovídá výkonům kvalitního hráče druhé formace. Pasta ale zvládá skoro trojnásobek (4,5), v tom patří k nejlepším v lize. Je to elitní střelec a jeden z nejplatnějších hráčů na přesilovku, to vše při roční gáži 6,67 milionu dolarů,“ píše Dom Luszczyszyn z The Athletic.

Pro srovnání: dle expertů nejlepší křídlo Panarin si ročně přijde v Rangers na 11,642 milionu, jeho kontrakt expiruje v létě 2026. Toronto posílá Mitchellu Marnerovi na účet 10,893 milionu a Austonu Matthewsovi dokonce 11,634. Tampu stojí služby Nikity Kučerova 9,5 milionu a Ovečkin ročně ukrojí z platového stropu Washingtonu 9,538 milionu.

Ruskému bombarďákovi končí kontrakt za rok a už nastínil, že očekává navýšení. Jde mu o prestiž, těžce kouše, že tolik hráčů si přijde na víc. Pasta peníze neřeší, miluje hokej. Zbytek je věc druhotná, jak často hlásí do světa. Krásně to ilustroval ostatně už jeho přílet do Bostonu v září 2017. Všeteční novináři častovali Pastrňáka konkrétními dotazy na peníze. „Co bude první velká věc, kterou si za novou smlouvu pořídíte? Prozraďte,“ tlačili na něj.

„Zatím nic velkého, jen včera jsem byl na večeři, utratil jsem osm dolarů za kuře teriyaki s rýží, takže to už je pryč. Dle mého soudu dobrý začátek,“ usmál se tehdy 25. hráč draftu roku 2014.

Pro zajímavost: u Bruins více vydělávají krajan David Krejčí (7,25 milionu dolarů ročně), finský brankář Tuukka Rask (7) a Patrice Bergeron (6,875). Marchand, jenž má stejně jako Pastrňák smlouvu až do roku 2023, má roční plat 6,125 milionu. V žebříčku The Athletic figuruje Marchandova smlouva jako druhá nejvýhodnější.