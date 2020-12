Brankář Dostál v Anaheimu: Nemůžu trénovat! Sedím na hotelu a čekám

Potvrzuje, že patří k největším brankářským talentům na světě. Ve 20 letech Lukáš Dostál svými čísly ovládal finskou nejvyšší soutěž. Pak zavolal Anaheim: Chceme tě, přileť! Do tréninku se ale zatím nezapojil. „Dřepím na hotelu a čekám. Potřebuju čtyři negativní testy na covid,“ popisuje Dostál. Co ho čeká dál? A proč ho nechávají všechny pochvaly chladným?

Věděl, že to může kdykoli přijít. Takhle brzy však povolávací rozkaz Lukáš Dostál nečekal. Za finský Ilves odchytal jedenáct zápasů, deset z nich vyhrál. Klub dotáhl po šestnácti letech na první místo tabulky. A pak… od rozdělané práce musel odejít. „Byl to pro mě mezikrok, který mi neskutečně pomohl,“ vypráví gólman v rozhovoru pro iSport PREMIUM. Už pět dnů je v USA, na trénink Anaheimu však zatím nesmí.

Proč se zatím nemůžete k Ducks připojit?

„Potřebuju čtyři negativní testy, abych se mohl k týmu připojit. Halu nesmím navštívit deset dní. Obden mě testují, aby se to stihlo.“

Dostálova sezona v Ilvesu zápasy: 11

výhry: 10

průměr: 1,64

úspěšnost zákroků: 94,1 %

Můžete opustit hotel, nebo jste v absolutní karanténě?

„Ven můžu, ale nesmím navštívit halu ani tréninkové centrum, které má Anaheim ve městě Irving, kde se taky právě nacházím. Přiletěl jsem s negativním testem, který jsem si dělal před odletem z Finska. Nic mi není, cítím se výborně, ale bohužel taková jsou pravidla.“

Jak se vůbec rodil váš přesun z Finska za oceán? Bylo to hodně narychlo?

„Docela ano. Před dvěma týdny mě agent informoval, že se věci začínají dávat do pohybu a možná za týden poletím do Anaheimu. Byl jsem překvapený, nečekal jsem to. O den později už mi volali z klubu. Minulý čtvrtek jsem pak letěl.“

Netušil jste, že s vámi mají tyhle plány?

„Vůbec. Nevím, kdy se to u nich takhle zrodilo. Jen jsem se řídil jejich pokyny. Mrzí mě jen, že jsem se nemohl rozloučit s fanoušky Ilvesu na ledě. Poslední zápas jsem tak odchytal proti Sportu Vaasa. Vyhráli jsme ho 6:0, já jsem si tam ale trochu natáhl stehenní sval. Docela rychle se to však spravilo, byl jsem fit. Během toho se upekl můj odchod. Manažer chtěl, ať ještě jednou chytám. Trenér se ale rozhodl jinak. Rozum u něj zvítězil nad emocemi. Nemělo smysl riskovat, že bych se zranil a pak ještě třeba měsíc marodil v Anaheimu.“

Víte, do jaké pozice jste přijel? Co s vámi mají Ducks v úmyslu?

„Upřímně, moc ne. Nevím. Je super, že tu jsem. Že si mě takhle povolali, to něco musí znamenat. Do budoucna se mnou počítají. Jak to ale bude teď, to fakt nevím. Ve Finsku jsem byl zaběhlý, prostě jsem si jen zabalil kabelu, přeletěl na jiný světadíl a začínám znova. Pokud chci dosáhnout snu v podobě NHL, tohle muselo přijít. Nikdo se tomu nevyhne, každý tady asi začínal sám na hotelu.“ (úsměv)

Jedničkou týmu je John Gibson, místo dvojky by ale mohlo být hratelné. Asi ale počítáte i s farmou, že?

„Určitě. Do kempu půjdu s tím, že si budu chtít vytvořit co nejlepší pozici. Pokud ale neklapne první tým, půjdu na farmu. To vím stoprocentně, do Finska se už vracet nebudu. To by se řešilo až ve chvíli, kdy by třeba AHL nezačala. Zatím nic oficiálně schváleného není. Tým Ducks už by měl být kompletní, upřímně toho ale zatím moc nevím.“

Vzpomínám si na vaši hlášku směrem k NHL z posledního společného rozhovoru přesně před rokem: Když chytnu všechny puky, jsem tam. Vidíte to pořád takhle jednoduše?

„Jasně, nic se nemění. Chyť všechno a jsi tam, je to jednoduché. Ničím dalším se není potřeba stresovat. Když se nad tím zamyslíte, co jiného potřebujete?“

Nic. Naopak je úžasné, že to máte takhle nastaveno. Pokud to tedy není jen fráze pro média.

„Stoprocentně ne, žádná fráze to pro mě není. Nemusel jsem tu denně cvičit a čtyři dny chodit běhat kolem hotelu. Chci žít s vědomím, že jsem pro svůj sen udělal maximum. Chci být spokojený sám se sebou, abych toho jednou v budoucnu nelitoval.“

Chtělo se vám ale opouštět Tampere? Podceňovaný tým jste dotáhl na první místo, vaše statistiky byly neuvěřitelné a suverénně jste vládl ligovým brankářům.

„Věděl jsem, že to jednou přijde. Že mě Anaheim zavolá. Byla jen otázka kdy. Že to přišlo teď, je skvělé. Nebyla tam žádná dohoda, která by říkala, že budu ve Finsku celou sezonu. Kdyby ano, bylo by to jiné. Ilves mě bral s tím, že mi chtějí pomoct v mém rozvoji. Byl to pro mě mezikrok v cestě za cílem. Ilves se na to