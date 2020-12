NHL v půlce ledna? Zkrácená základní část a venkovní zápasy s fanoušky

Po týdnech patové situace, všeobecné nečinnosti, nervozity a očekávání se zdá, že se konečně schyluje ke startu nové sezony NHL. Nutno dodat: Konečně! Na neřízenou radost je však stále brzy.

Ligový boss Gary Bettman dlouho doufal, že soutěž stihne začít na Nový rok, to se však již určitě nepovede. Aktuální datum, k němuž hráči i fanoušci po celém světě hledí? 15. leden. Předsezónní kempy by měly údajně začít 28. prosince pro týmy, které v uplynulém ročníku nepostoupily do play off. Pro účastníky Stanley Cupu by se pak měla společná příprava rozběhnout o čtyři dny později – 2. ledna. Přípravných zápasů prý bude absolutní minimum.

Velkým otazníkem zůstává počet zápasů základní části, které by měla sezona 2020/21 čítat. Nejčastěji se mluví o 48 až 56 duelech. Hráči i kluby doufají v co největší číslo partií. Play off by pak mělo vyvrcholit nejpozději počátkem července.

Krátkodobé hrací bubliny

Elliotte Friedman, Insider a novinář z kanadské stanice Sportsnet, o víkendu informoval, že první týdny sezony by se mohly uskutečnit v tzv. hubech. Tedy na více místech USA a Kanady, kam by se sjelo několik týmů a odehrálo proti sobě porci zápasů. „Ve hře je varianta krátkodobých bublin,“ potvrdil komisionář Bettman. Problémem jsou také nadále uzavřené hranice mezi oběma zeměmi.

Nejvýznamnější překážkou (kromě pandemie COVID-19) dál zůstává finanční část. Svár plane v bodu žádosti majitelů hokejových klubů, kteří chtějí úpravu mechanismů vyvažujících systém sdílení příjmů. Zjednodušeně řečeno: hráči by část svých gáží museli nechat majitelům. Při zaslechnutí pojmu „escrow“ mnozí dostávají kopřivku. Přesto se nyní zdají vyhlídky návratu NHL mnohem reálnější než před několika dny.

Ve hře je více venkovních zápasů

Některé kluby už dokonce řeší možnost, že by své zápasy hrály venku. Důvod je jasný, chtějí nastupovat alespoň před několika stovkami diváků. Některé státy USA mají limity pro sportovní klání v halách i venku stále nulové, jinde se však liší. Nejdál jsou v jednáních Boston a Pittsburgh. „Vše je předběžné, řešíme různé scénáře. Samozřejmě doufáme, že zase budeme hrát zápasy s fanoušky v ochozech,“ řekl Cam Neely, prezident Bruins.

Jiné organizace se zabývají možností hraní zápasů mimo domovskou arénu u jiného klubu NHL. „Nepřekvapilo by mě, kdyby se například San Jose domluvilo s Arizonou a hrálo své domácí zápasy tam. Kluby by se podělily o náklady, mohlo by to být přínosné,“ přidal Friedman. Podobný model už se rozbíhá v NFL (americký fotbal), kde se kalifornské San Francisco 49ers dohodlo na sehrání několika „domácích“ utkání rovněž v Arizoně.