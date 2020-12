Máme na pohár, hlásí majitel Senators. Skončí v Ottawě dny ničivé temnoty?

V počtu vítězství je Craig Anderson nejúspěšnějším maskovaným mužem klubové historie, více čistých kont než on nasbíral jen Patrick Lalime. Hned čtyřikrát také dostal Ottawu do bojů o Stanley Cup. Ale novou smlouvu si nevysloužil. • profimedia.cz

Mizérie Ottawy po letech trápení konečně u konce? Majitel klubu Eugene Melnyk v to věří, Senátoři by podle něj dokonce mohli útočit na Stanley Cup. Vizi podpořily trejdy i rebranding, který se vrací ke kořenům slavné značky – zpátky do starých časů před doby temna. Na čem se chystá kanadský celek stavět a proč si najednou věří?

Otloukánek minulých let, který předváděl zmatek za zmatkem. V posledních sedmi sezonách Ottawa postoupila do play off jenom dvakrát, v roce 2016/17 dokráčela dokonce až do finále konference, tam ji ale v sedmizápasové bitvě skolil pozdější vítěz z Pittsburghu. Od té doby nic. Prázdno a nekonkurenceschopnost. Kanadskou metropoli zahalily časy temna, z nichž obvykle vede v NHL jen dlouhá cesta pomocí přestavby.

Ta je ale teď podle klubového majitele Eugena Melnyka u konce, tým se dotvořil k jeho obrazu. Pomohly nedávné trejdy, během nichž Senators získali od Penguis podpisová práva na dvojnásobného držitele Stanley Cupu Matta Murrayho i posily v podobě Austina Watsona (Nashville) a Erika Gudbransona (Anaheim). K tomu je potřeba připočíst ještě podpis Alexe Galchenyuka, jenž se během posledních dvou sezon protloukal nepříliš vyvedenými angažmá v Arizoně, Pittsburghu a Minnesotě. Čeká se od něj nalezení bývalé formy z Montrealu, který ho draftoval v roce 2012 jako celkovou trojku. Americký útočník má rok na to, aby ukázal, co v něm je.

„Když jsem 17 let zpátky klub kupoval, chtěl jsem vyhrávat. Kdybych nevěřil, že můžeme vyhrát Stanley Cup, nikdy bych takovou investici nedělal," komentoval Melnyk rázně s dovětkem, že se časy mění. „Už jsme jinde, musíme teď naplnit náš potenciál."

Ottawa podle něj už nadále nebude klubem, z něhož mizí hráči jako zboží z regálů, naopak spíš bude usilovat o vhodné doplnění kádru. „Věřím, že můžeme vyhrát Stanley Cup. A to jsme zatím bez zkušených hráčů, které máme v plánu přivést. Během (přestupové) uzávěrky budeme hodně aktivní," slíbil majitel kanadského celku fanouškům.

Od dob zmiňovaného finále konference šance na vyřazovácí boje v Ottawě spíš klesaly. Nadcházející sezonu 2017/18 zakončili Senators s pouhými 67 body, následující rok měli přitom ještě o tři méně. Světlo do temních dnů prostoupilo v provincii Ontario až minulou sezonu, Senators se nadechli k 62 bodům, přičemž se posledních jedenáct kol kvůli pandemii koronaviru nestihlo dohrát. Konečně alespoň nějaký pokrok.

„Aktuální kádr je dostatečně dobrý, aby získal pohár. Mám ale stále dojem, že se dá ještě vyladit," neskrýval Melnyk. Uvědomoval si zároveň, že v tak těžké konkurenci je potřeba i štěstí. „Budeme ho trochu potřebovat, abychom vyhráli. Play off je jiná soutěž, musíte mít právě zmiňované starší hráče, aby mladým ukázali cestu."

Před startem nového ročníku je na soupisce Senators jen trojice třicetiletých borců: Jevgenij Dadonov (31), Artem Anisimov (32) a švédský gólman Anders Nilsson (30). Jde o důsledek razantní přestavby Ottawy, která zapříčinila trejdy šesti nejproduktivnějších hráčů z posledních let. Během letošního draftu mohli právě díky tomu volit zástupci klubu hned dvakrát v první pětici, jako třetího brali Němce Tima Stuetzla, z páté pozice pak zadáka Jakea Sandersona.

„Pokud řeknete, že chcete něco změnit a vyhrávat, lidé se vám budou smát. Ti stejní ale pak budou oslavovat na ulicích, až budeme projíždět se Stanley Cupem," měl jasno Melnyk. „Ukažte mi tým, který se najednou zbavil šesti nejlepších hráčů. Nenajdete ho," dodal pravdivě. Z tohoto pohledu v NHL nemají Ottawští konkurenci. Spoléhat se v klubu budou v následujících ročnících také na Jevgenije Dadonova, bývalého útočníka Floridy, jehož sehnali za 5 milionu dolarů ročně na trhu volných hráčů.

„Musím udělat maximum proto, abych viděl naše fanoušky nosit nos nahoru poté, co vyhrajeme Stanley Cup," uzavřel 61letý majitel a známý kanadský podnikatel. Přijde další zklamání, nebo úspěch?

Ten by v Ottawě po letech temna opravdu potřebovali...

