Nejhorší smlouvy v NHL: obří gáže do 39 let i špatné načasování podpisu

Mezi nejhoršími smlouvami v současné NHL najdeme i Drewa Doughtyho či Ryana Johansena • FOTO: Koláž iSport.cz David Pastrňák je hráč s aktuálně nejlepší smlouvou v NHL z pohledu klubu. Alespoň podle analýzy uznávaného webu The Athletic. Zatímco Boston si nad kontraktem pro českou hvězdu mne ruce, jinde prožívají úplný opak. O jaké hokejisty jde? Netrefili se v Ottawě, Nashvillu, Buffalu, San Jose i Los Angeles. Projděte si přehled pěti nejhorších smluv v NHL.

5. Nikita Zajcev Ottawa

obránce

29 let

31,5 milionů dolarů (4,5 x 7 let) do roku 2024 Manažer Toronta Kyle Dubas je šťastný, že se ruského obránce s velkou smlouvou zbavil. Podle statistik patří k nejhorším bekům celé NHL. Čísla nenapovídají tomu, že by se měl ve 30 letech zlepšit.

4. Ryan Johansen Nashville

útočník

28 let

64 milionů dolarů (8 x 8 let) do roku 2025 V lednu 2016 putoval z Columbusu do Nashvillu za beka Setha Jonese. Jasným vítězem trejdu jsou Blue Jackets. Predators věřili, že Kanaďan bude prvním centrem. Dali mu obří gáži. Netrefili se.

3. Jeff Skinner Buffalo

útočník

28 let

72 milionů dolarů (9 x 8 let) do roku 2027 Obrovské zklamání. Gigantickou smlouvu podepsal na jaře 2019, hned po premiérové sezoně v Buffalu. Nastřílel v ní 40 branek. V Sabres mu věřili. Další rok? Jen 14 gólů, 23 bodů a velké rozčarování.

2. Marc-Edouard Vlasic San Jose

obránce

33 let

56 milionů dolarů (7 x 8 let) do roku 2026 V mládeži platil za obránce s ofenzivními sklony. V NHL se z něj ale stal solidní obranář. Vzhledem k výkonům je ale jeho smlouva nesmyslně obří. Ba co víc, vyprší až za šest let! To Vlasicovi bude 39 let.