V základní části bez lídra! Kučerov bude Tampě chybět kvůli operaci

"Hodně ho mrzí, že přijde o základní část, ale bude pracovat, co to půjde, aby byl zpátky co nejdříve. Chceme se opět probojovat do play off a dát mu šanci si v sezoně zahrát," řekl generální manažer Tampy Bay Julien BriseBois.

V minulém ročníku si Kučerov v základní části připsal v 68 utkáních 85 bodů za 33 gólů a 52 asistencí. V dlouhodobé části zářil nejvíce v předešlé sezoně, v které získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče se 128 body za 41 branek a 87 přihrávek z 82 utkání.

Získal i Hart Trophy pro nejužitečnější hráče NHL a Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA. V play off ale Tampa loni vypadla v 1. kole ve čtyřech zápasech s Columbusem a Kučerov si ve třech vystoupeních připsal jen dvě asistence. Zahrál si tak na mistrovství světa na Slovensku a získal s Ruskem bronz, stejně jako se mu to se sbornou povedlo v roce 2017.

V NHL má Kučerov na kontě 547 bodů za 221 branek a 326 asistencí z 515 utkání. V play off nasbíral v 90 duelech 95 bodů za 36 gólů a 59 přihrávek.

Tampa Bay zahájí kvůli koronavirové krizi odložený a zkrácený ročník, v kterém odehraje v základní části 56 utkání, 13. ledna doma proti Chicagu. Poslední duel hraje 8. května na ledě Floridy. Play off začne o tři dny později a o novém šampionovi se rozhodne nejpozději 9. července.