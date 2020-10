Rutta s kráskou, Palátovy vlny. Nic takového nebylo, zní z bouřící Tampy

Conn Smythe pro nejužitečnějšího hráče play off získal švédský obránce Victor Hedman. • profimedia.cz

Hokejisté Tampy Bay podruhé v historii a poprvé od roku 2004 vyhráli Stanley Cup. V šestém finálovém duelu play off NHL porazili Dallas 2:0 a sérii ovládli 4:2. • profimedia.cz

Brayden Point a Nikita Kučerov z Tampy vytvořili společně s Ondřejem Palátem nejproduktivnější útok play off NHL • ČTK / AP / JASON FRANSON

Dlouhých 16 let vyhlíželi fanoušci Tampy druhý Stanley Cup klubové historie. V roce 2004 Lightning ve finále zdolali Calgary, před pěti lety jim druhý Pohár vyrvalo Chicago. Teď konečně jsou jejich miláčkové opět králi NHL, Dallas srazili 4:2, což si o středeční noci zasloužilo na Floridě obrovskou party. • Reuters

Steven Stamkos, kterému operovaný břišní sval umožnil v play off odehrát jen necelé tři minuty, stihl ve třetí finálové bitvě vstřelit Dallasu jednu branku. • Reuters

Jan Rutta by se neztratil ani jako DJ. • instagram.com/ruticz

V Tampě probíhá neskutečný mejdan, do města se vrátili vítězové Stanley Cupu. Na řece Hillsborough a fotbalovém Raymond James Stadium křepčili i Ondřej Palát a Jan Rutta. A jak český naturel velí, party si užívali do plnými doušky. • Koláž iSport.cz

Dlouhých 16 let vyhlíželi fanoušci Tampy druhý Stanley Cup klubové historie. V roce 2004 Lightning ve finále zdolali Calgary, před pěti lety jim druhý Pohár vyrvalo Chicago. Teď konečně jsou jejich miláčkové opět králi NHL, Dallas srazili 4:2, což si o středeční noci zasloužilo na Floridě obrovskou party. Na řece Hillsborough a fotbalovém Raymond James Stadium křepčili i Ondřej Palát a Jan Rutta. A jak český naturel velí, party si užívali plnými doušky.

7. června 2004 Tampa zásluhou dvou gólů Ruslana Fedotěnka utavila v sedmém finálovém zápase Flames (2:1), aby o necelých 48 hodin později mohli její hráči v otevřených automobilech spanile projíždět městem. Desítky tisíc příznivců tehdy aplaudoval i českému obránci Pavlu Kubinovi se slovenským centrem Martin Cibákem.

Bylo proč, ve 12. sezoně od svého vstupu do NHL floridský klub poprvé získal do své moci stříbrný hokejový grál.

Letos si proticovidová opatření žádala jiný typ královské jízdy, méně kontaktní. Vedení Tampy pronajalo několik jachet a Stanley Cup povozilo po vodní hladině řeky Hillsborough. Alex Killorn a Steven Stamkos si dokonce pronajali vodní skútr. "Měl jsem štěstí, že mi ho jeden známý půjčil. Fanoušci byli v naprosté euforii, když jsem kolem nich se Stanley Cupem projížděl. Životní zážitek, já i oni na to nikdy nezapomeneme," smál se Killorn, který měl po vzoru bojových sportů připnutý kolem boků titulový pás s logem NHL.

"Měl někdo takovou lodní pařbu? Ne, nikdy a nikdo! Je strašně cool být součástí něčeho takového," dodal Stamkos, kterému operovaný břišní sval umožnil v play off odehrát jen necelé tři minuty. Přesto kapitán Lightning stihl ve třetí finálové bitvě vstřelit Dallasu jednu branku.

Na jedné z lodí se utvořila i československá klika. Z paluby kynuli na břeh Ondřej Palát s Janem Ruttou, nechyběl ani slovenský zadák Erik Černák, který pokuřoval z vítězného doutníku. Palát, který zlatou jízdu Tampy podpořil jedenácti trefami o osmi přihrávkami, hecoval fanoušky mexickou vlnou. Rutta měl na palubě i svou přítelkyni Denisu a oslavy živě streamoval na svůj instagram.

Jan Rutta a jeho přítelkyně Denisa na jachtě při oslavách zisku Stanley Cupu. • Foto instagram.com/ruticz

Stanley Cup koloval z jachty na jachtu, popíjelo se z něj šampaňské. Lidé na paddleboardech se mohli pominout blažeností.

Po vylodění se hokejisté Tampy přesunuli na stadion, kde před 64 tisíci fanoušky hrají zápasy NFL místní Buccaneers s Tomem Bradym na quaerterbacku. Když na postavené pódium vystoupal držitel Conn Smythe Trophy Victor Hedman, propukl ohlušující jásot 16 tisíc hrdel. "Tyhle chvíle zůstanou navždy v mé paměti, nikdy na ně nezapomenu. Přivezli jsme do města Stanley Cup a mohli jste vidět, kolika lidem jsme udělali radost. Byl to tak výjimečný den, že jsem měl pořád v očích slzy," vyznal se zadák Kevin Shattenkirk, který sám napsal úžasný příběh.

Gólem v 67. minutě rozhodl čtvrtý finálový souboj a celé tažení Tampy bral jako obrovskou satisfakci. Milovaní New York Rangers ho v létě 2019 bez pardonu vyplatili ze smlouvy, aby následně podepsal roční kontrakt s Lightning.

"Nikdy nezapomenu na to, co se mi v loňském létě přihodilo. Pohánělo mě to celou vyřazovací část," přiznal jednatřicetiletý Američan, který v minulosti nastupoval i za Colorado, St. Louis a Washington.

Ze svých pocitů se vyznal i Brayden Point s 33 body druhý nejproduktivnější hráč nadstavby, o bodík lepší byl jen Nikita Kučerov. "Celou dobu jsme nemohli hrát před fanoušky. Nikdo nevěděl, jaké to bude, bylo to nejnáročnější play off, které jsem kdy prožil. Ale teď jsme zpátky doma a konečně se můžeme předvést našim příznivcům. Je to neskutečný pocit."

Poslední záběr z Ruttových stories na instagramu ukazuje rodáka z Písku, jak v tričku s nápisem Party In the Bay stojící za pultíkem pro DJ a pouští svou oblíbenou taneční muziku. Jedno je jisté, tím obří mejdan zdaleka neskončil.