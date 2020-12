Kanada vyhlíží restart NHL: sezona plná derby! Pro fanoušky super rok

Sezona jako žádná jiná. Takový přídomek se v Severní Americe vžil pro nový ročník NHL. Mezi mantinely to začne třískat 13. ledna. A randál to bude pořádný. V novém systému soutěže s přeskládanými divizemi se můžeme těšit na obrovskou spoustu derby zápasů. Třeba kanadskou řežbu mezi Edmontonem a Calgary uvidíme hned desetkrát! „Bude to mimořádně soutěživý rok,“ těší se hráči.

Sto šestnáct dnů až po strop napěchovaných rivalitou. Nová sezona NHL bude v něčem velmi podobná základní části MLB (baseball). V té se jednotlivé týmy potkávají v několikazápasových sériích. Hokej za oceánem teď pojede v podobném módu.

Potkávat se spolu budou výhradně týmy ze stejné divize. Ty budou čtyři. V USA Východní, Centrální a Západní. Ta poslední – Severní – pak bude čistě kanadská. Každého čeká porce 56 utkání. Vzhledem k formátu ligy bude prakticky každý duel derby.

Například legendární „Battle of Alberta“, tedy souboj Edmontonu s Calgary, uvidí diváci v televizi hned desetkrát. „Pro fanoušky to bude super rok. Když hrajete častěji proti sobě, vytváří to rivalitu a nenávist k druhému,“ říká kapitán Flames Mark Giordano, který vidí nový herní systém veskrze pozitivně.

„Bude tam během zápasů mnohem více pošťuchování. To je přirozené, když hrajete se stejným týmem pořád dokola. Během šestapadesáti zápasů není místo na zaváhání. Normálně můžete prohrát šest sedm zápasů v řadě a následně to napravit, ale na tohle teď prostor nebude. Myslím, že to v týmech probudí to nejlepší. Bude to mimořádně soutěživý rok,“ přidává Giordano.

Překonána už je také původní velká překážka v podobě zákazu cestování mezi kanadskými provinciemi. „Na základě našich diskuzí z minulého týdne věříme, že jsme dokázali veškeré podmínky sladit tak, aby všechny týmy NHL měly možnost začít hrát ve svých arénách a nikdo neměl problémy s cestováním,“ informuje o úspěšném vyjednávání zástupce ligového komisionáře Bill Daly.

Kanadské týmy tak nemusí do amerického azylu, o čemž se v zákulisí hovořilo. Na hráče nečeká stěhování od rodin a život v bublině tisíce kilometrů od jejich působiště. Tedy alespoň prozatím ne.

Všechny týmy by tak měly mít na startu NHL stejné podmínky. Až na pár výjimek. Třeba v San Jose už vědí, že kvůli lokálním restrikcím v severní Kalifornii nezačnou přípravný kemp doma, ale ve Scottsdale v Arizoně. Naopak v Dallasu jsou podle informací prestižního webu The Athletic nachystáni pustit do hledišť od začátku sezony až pět tisíc diváků!

Play off by pak mělo začít 11. května. Postoupí do něj z každé divize čtyřka nejlepších. Ta se opět v rámci stejné divize vzájemně utká v 1. a 2. kole vyřazovacích bojů. Nejprve první se čtvrtým a druhý se třetím. Poté vítězové proti sobě. Teprve až mezi vítězi divizí, tedy ve třetím kole play off, dojde k utkáním napříč divizemi.

Nejvíc se však zatím mluví o válkách sedmi kanadských rivalů. „Myslím, že to bude úžasné. Všechna média, weby, ale i veškerá řeč budou o kanadských týmech. Podle mě je to skvělé i v tom, že to bude tak trochu jako stará škola. Bude to provázet skvělá atmosféra,“ doufá trenér Winnipegu Paul Maurice. „Možná se vytvoří rivalita, kterou nikdo ani nečekal. Navíc fanoušci budou moci lépe poznat ostatní kanadské celky,“ dodává.

A přidávají se i další. „Těším se na to. Jen kanadské týmy proti sobě. Kdy se to stane znovu? Bude to skvělé,“ věří edmontonský útočník Alex Chiasson. „Bude to těžká divize, žádná výhra nebude zadarmo,“ uvědomuje si.

A není jediný, komu se to zamlouvá. Trenér Montrealu Claude Julien očekává tuhý boj o postup do play off. „Když jste vyrůstal v Kanadě, cítíte vzrušení. Jako kouč se ale aktuálně nejvíce zaobírám otázkou konkurenceschopnosti. Jsem přesvědčený, že většina mužstev cítí, že mají šanci dostat se do play off.“