Co bude s Chárou? Šéf Bostonu nastínil budoucnost. Mluvil i o Pastrňákovi

NHL už má pár jistot - divize jsou nově rozdělené, první vhazování nové sezony proběhne 13. ledna. Co ještě není dané jsou (staro)nová působiště několika zajímavých volných hráčů. Mezi nimi (jako už tradičně) vyčnívá Zdeno Chára. 43letý obrovitý zadák by rád pokračoval v Bostonu, kde byl dosud kapitánem, jeho budoucnost u Bruins je ale nejistá. Tak se alespoň vyjádřil prezident klubu, bývalý útočník Cam Neely, pro NHL.com.

Chára byl v Bostonu dlouhých čtrnáct let, od první chvíle nosil na dresu céčko, které zdědil po Joe Thorntonovi. Za sezonu 2008/09 byl zvolen nejlepším obráncem ligy. Ale je pro něj místo i teď, ve 43 letech, v ambiciózní organizaci Bruins?

„Musíme si to ještě vyjasnit,“ řekl pro NHL.com klubový prezident Cam Neely. „Myslím, že Zdeno čekal na to, jak bude vypadat rozpis zápasů, to může ovlivnit jeho rozhodnutí.“ Kalendář teď vypadá jasně - zkrácená 56 zápasová sezona se rozehraje 13. ledna a skončí 8. května. Pokud Bruins chtějí Cháru udržet, musí ho podepsat do 3. ledna, kdy začnou tréninkové kempy. Pak bude nechráněným volným hráčem.

Zájem je i odjinud. „Ozvalo se nám přes dvacet týmů,“ sdělil pro TSN Chárův agent Matt Keator. „Ale Zdeno se soustředí na jednání s Bostonem. Pořád má taky možnost ukončit kariéru, ale zdá se, že má velký zájem hrát.“

Neely nedokázal redaktorům odpovědět, jakou roli by si Boston pro Cháru předstoval. 43letý slovenský obr v uplynulé sezoně odehrál 21 minut na zápas, nejmenší porci za jednadvacet let. „Myslím, že hodně záleží na tom, jak si myslí, že by nám mohl pomoci. A my s tou myšlenkou musíme soucítit,“ spekuloval Neely. „Nastává hodně složitá doba pro všechny, kdo se vrátí po dlouhé pauze a budou mít krátký tréninkový kemp, po kterém skočí rovnou do natěsno naplánované sezony. Máme snad 116 dní na odehrání 56 zápasů. Je ve hře hodně faktorů, které musí dávat smysl nám i Zdenovi,“ dodal,

Co hraje ve prospěch udržení Cháry? Boston má vyřešené pravoruké zadáky, na výběr má Charlieho McAvoye, Brandona Carla, Connora Cliftona či Kevana Millera. Druhá strana je ale výrazně prázdnější, protože Chára stále nemá smlouvu a Torey Krug se rozhodl poprvé v kariéře podepsat jinde, konkrétně v St. Louis.

Z leváků má Boston k dispozici Matta Grzelcyka nebo Johna Moorea. K nim se může zařadit zpět Chára, nebo Bruins vsadí na mladíky. Na šanci čeká Fin Urho Vaakanainen (21) a český zadák Jakub Zbořil (23). „Chceme si důkladně prohlédnout obránce-leváky v našem systému. Uvidíme, jestli už v jejich vývoji nastal správný čas posunout je výš,“ okomentoval Neely. „Rozhodně respektujeme Zdena a všechno co udělal pro Boston na ledě i mimo něj,“ dodal.

Kromě nejisté budoucnosti Zdena Cháry řeší Bruins i dva hráče, které pod smlouvou má. Brad Marchand a David Pastrňák mají za sebou operační zákroky a klubové vedení už vyhlíží jejich návrat na led. Známý provokatér by měl být zpět už v lednu, návrat českého snajpra se očekává v únoru.

„Vrátí se, jen vynechají nějaký čas. Je těžké pro ně určit pevná data,“ řekl Neely. „Brad už byl párkrát na ledě, to je dobré znamení. David se před nedávnem vrátil a bude tu pokračovat v rehabilitaci,“ řekl o současném stavu Pastrňáka, který 16. září podstoupil operaci kyčle.