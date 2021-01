Unikát NHL u jezera! Kabiny v chatce, sprcha v hotelu a žádné tribuny

U téhle zprávy zaplesalo srdce všem hokejovým nadšencům. NHL uspořádá – kvůli koronavirové situaci – dva zápasy na břehu jezera Tahoe na hranici Kalifornie s Nevadou. Akce nahradí klasické zápasy Winter Classic, které bývají obvykle hojně vyhledávanou diváckou zábavou. V boji na břehu malebného Tahoe se 20. a 21. února představí Vegas Golden Knights s Coloradem Avalanche a Philadelphia Flyers, která naskočí proti proti Bostonu Bruins. Co koronavirová opatření? A jak vypadá prostředí a co podmínky?

Idylka NHL u jezera! Hotelové sprchy i chatky jako kabiny, co rekordy?

Idylka NHL u jezera! Hotelové sprchy i chatky jako kabiny, co rekordy? • FOTO: Koláž iSport.cz

Hokej u jezera v bublině

Plán je jasný. Vrátit se k hokejovým kořenům a nahradit fanouškům – alespoň na dálku – série zápasů pod širým nebem, o něž je v zámoří tradičně velký zájem. „V roce 2003 jsme začali organizovat zápasy venku, které se od roku 2008 staly pravidelnou součástí sezony. Uvažovali jsme o řadě destinací, některé z nich ale byly vzhledem ke špatné dostupnosti nepraktické," řekl oficiálnímu webu NHL.com komisař Gary Bettman.

Odložit se musel duel Bridgestone Winter Classic mezi Minnesotou a St. Louis i únorové utkání Caroliny Hurricanes v sérii Stadium Series. „Všichni jsme viděli film Mystery, Aljaška (kde amatérský tým hraje na venkovním kluzišti s New York Rangers). Měli jsme představu velkolepého prostředí a divočiny, kde spousta lidí hraje jen z lásky k hokeji," prozradil představitel NHL Steve Mayer.

Celý komplet Edgewood Tahoe se promění v bublinu jako například během minulého play-off nebo na mistrovství světa do dvaceti let. Do areálu se dostanou pouze lidé, kteří projdou testy a budou dodržovat přísné protokoly. Izolované týmy, ani pořadatelé zavření v bublině nebudou mít dovoleno opustit areál.