Nedvěd vzpomíná na Gretzkého: Šli jsme na kobereček! Náš hokej uznával

Během dnešního dne popadne telefon a vyťuká textovku s blahopřáním bývalému parťákovi k dnešním 60. narozeninám. Petr Nedvěd nedá na Wayna Gretzkého dopustit. „Byl to on, kdo mi po příchodu k Rangers hodně pomohl. Trávili jsme spolu dost času," vzpomíná bývalý útočník slavného klubu na společné časy s The Great One.

Kdy jste s Gretzkým mluvil naposledy?

„Už to budou tři roky. Tenkrát jste mě ve Sportu požádali, zda bych k výročí dvaceti let od Nagana nezařídil s Waynem rozhovor. Ten nápad se mu líbil, byl vstřícný, dali jsme si termín, pak druhý, třetí, ale nakonec to nedopadlo. Škoda. Wayne toho má samozřejmě hodně i teď."

S Gretzkým jste se potkal u Rangers mezi roky 1998 a 1999. Zážitek i pro vás, že?

„Jasně. Wayne mi hrozně helfnul po mém nástupu do New Yorku. To samé jeho manželka Janet. Pomohli mi najít bydlení, s Waynem jsme v jednom autě jezdili z Manhattanu za město na tréninky, na tripech jsme spolu často chodili na večeře. Sám bych si nikdy nedovolil mu říct, že jdeme na véču, vždycky se přihlásil sám. Projevoval zájem, což bylo fajn a mě to příjemně potěšilo."

V Kanadě by Gretzky nemohl vystrčit nos, aby se nestrhla mela, měl to v New Yorku lehčí?

„Měl. Jednoznačně. Když přijel do Toronta nebo kamkoli do Kanady, okamžitě se strhnul poprask. New York mu byl příjemný i v tom,že se v něm mohl celkem dobře schovat. Poskytoval mu určitou svobodu, což by na mnoha jiných místech Ameriky nebylo možné."

Gretzky přišel v Naganu kvůli českým hokejistům o jeden ze snů. Vyhrát olympijské zlato. Respektoval český hokej?

„Určitě ho uznával. Nikdy to nebylo tak, že bych se ho zeptal napřímo, co si o českém hokeji myslí, ale z různých debat vyplynulo, že měl