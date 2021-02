Hertl na vrcholu, ale je sám! Drazí Sharks doplácejí na manažerské tahy

Lov skončil. Ze zubatého predátora se stala rybka do okrasného jezírka, na niž stačí podběrák. San Jose mohli vyhrát Stanley Cup v roce 2016. Od té doby nepřišly změny, jen podpisy vysokých smluv, které teď znamenají malér. Tomáš Hertl je jeden z mála hráčů v organizaci, který je na vrcholu a ve stavu, že má táhnout tým. Musel by se stát zázrak, aby jeho klub ožil. Když nepřijde? Žralok se vrátí ke kořenům. Stáhne se ke dnu. Na dlouho.

Minulou sezonu musel Tomáš Hertl zabalit dřív kvůli zranění. Tahle je hodně specifická, poznamenaná covidem, odklady zápasů i hodně zvláštní náladou. V arénách většinou není ani noha. Možná v tom všem zaniká, jak důležitým hráčem NHL se český útočník postupně stal a že v sezoně 2018/19 nasbíral 74 bodů. Teď je mu sedmadvacet, v nejlepším hokejovém věku. Špatná zpráva je, že se nachází v organizaci, která couvá zpátky.

Kvůli tomu se možná nikdy nedozvíme, jak dobrý by Hertl opravdu mohl být. San Jose hrálo v roce 2016 finále Stanley Cupu, konečně kousek od vrcholu, poprvé mu vyšlo play off . Jen se muselo sklonit před Pittsburghem. Pak mocná značka začala padat. Výsledky vidíte.

Minule se do play off nedostalo. Teď je poslední v divizi. Ano, můžete namítnout, že kvůli covidu hrálo dvanáct ze třinácti zápasů mimo svoji arénu. Jenže když se podíváte, v jakém stavu je kádr... Nemáte pocit, že ze žraločí nádrže měly znít lepší zprávy. „Nemůžeme se vymlouvat jen na to, že jsme hráli venku. Není to o tom, kde jsme hráli, ale zásadní je, že jsme prostě nehráli dost dobře. Stoprocentně máme na čem pracovat,“ broukl k rozjezdu ročníku kapitán Logan Couture.

Sharks vsadili po finále v roce 2016 na brankáře Martina Jonese, dostal dlouhodobou smlouvu. Od gólmana chcete, aby měl konzistentní výkonnost, bohužel ta ho poslední dvě sezony nezdobila. Dostává téměř čtyři góly na zápas a úspěšnost zákroků drží pod 87 procenty. „Takové výkony naše standardy nesplňují. Devan Dubnyk je zraněný, dali jsme Martinovi šanci, aby si získal svoji branku zpátky. Rozhodně od něj nečekáme, že se bude stavět na hlavu a tím nám bude vyhrávat zápasy. My ovšem potřebujeme spolehlivého brankáře,“ kritizoval i trenér Bob Boughner.

San Jose slaví jubilejní třicátou sezonu v lize. A vypadá to, že to bude návrat ke kořenům se vším všudy. Při začátcích v NHL končilo pravidelně na dně. Kapitána tehdejšího týmu, který se skládal z odložených hráčů ostatních klubů, dělal dosluhující veterán Doug Wilson. Od roku 2003 je generálním manažerem klubu, a i když nejdřív postavil silný tým, poslední roky nemá dobré.

Nejde jen o Jonese. Vsadil na problémového útočníka Evandera Kanea, který se nezklidnil, naopak přitahuje další skandály, vyhlásil i osobní bankrot. Už vůbec nevyšel nápad, že za trojici obránců Marc-Eduard Vlasic, Brent Burns a Erik Karlsson dá ročně klub 26,5 milionu dolarů. První je defenzivní bek a smlouvu na podmínky NHL má extrémně přepálenou. Druhý stárne, třetí už nikdy nezíská cenu pro nejlepšího obránce ligy. Dělá hrubky, jež přestala vyvažovat ofenzivní nadstavba. Wilson mu dal plat pro nejlepšího obránce ligy, jenže on tak nehraje. Nejspíš mu to ani tělo nedovolí.

„Pokud se Sharks plánují posouvat dopředu tím, že základními kameny budou Kane a Karlsson, je tohle pořád jen rané stádium bolesti,“ napsal svůj pohled novinář Kevin Kurz, který píše o Sharks pro The Athletic.

Generální manažer Wilson přitom každý rok říká, jak je jádro týmu dost silné na to, aby se prokousalo do play off . Sám musí vědět, že se mýlí. Kdyby tvrdil něco jiného, jen by veřejně vyhlásil: „Sorry, střílel jsem vedle.“

Problém Sharks taky je, že v tuhle chvíli nemají žádné supertalenty v záloze. V organizaci chybí nějaký McHokejista, k němuž byste se mohli upínat, že přijde a nad pláží se rozsvítí slunce. A další potíž zní, že Wilson rozdal smlouvy, kterých se nepůjde jen tak zbavit. Vlasic a Karlsson mají klauzuli o nevyměnitelnosti. Burns, Kane i brankář Jones zase mohou dát vedení seznam tří týmů, kam by byli ochotni při trejdu jít.

Stejnou doložku vlastní i kapitán Logan Couture a Tomáš Hertl, za které by Sharks na rozdíl od předchozích jmen mohli dostat vysokou protihodnotu v podobě draftů a prospectů. „Není ale moc pravděpodobné, že by Sharks udělali velký výprodej, jak se o něm někdy mluví. Mají hodně dlouhodobých kontraktů s omezením,“ přidal Kurz.

Vidíte, že Hertl je silný při přesilovce jako hráč kolem branky i v jiné pozici, kdy kombinuje. Dovede hrát na křídle i v centru. Zvládá oslabení i střílení důležitých gólů. Jen ho čekají v Sharks smutné časy. Tímhle tempem by se totiž klub rozjel do přestavby někdy za 4-5 let a výsledky se při dobré vůli dostaví o další tři roky později. Tedy možná.

Po příští sezoně se z něj stane volný hráč. Jestli v létě 2022 řekne, že chce jinam, dává to smysl. Do té doby bude San Jose pomáhat důstojně plavat v moři, ne polykat soupeře v play off .

Vysoké smlouvy San Jose od roku 2016 ERIK KARLSSON

věk: 30 let

roční zátěž pro platový strop: 11,5 milionu

dokdy kontrakt platí: 2027 BRENT BURNS

věk: 35 let

roční zátěž pro platový strop: 8 milionů

dokdy kontrakt platí: 2027 LOGAN COUTURE

věk: 31 let

roční zátěž pro platový strop: 8 milionů

dokdy kontrakt platí: 2027 MARC-EDUARD VLASIC

věk: 33 let

roční zátěž pro platový strop: 7 milionů

dokdy kontrakt platí: 2026



EVANDER KANE

věk: 29 let

roční zátěž pro platový strop: 7 mil.

dokdy kontrakt platí: 2025