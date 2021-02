NHL ONLINE: V akci Vaněček s Vránou i Zacha, večer zápas na jezeře

Sobotní porce NHL je velmi bohatá. Kromě zápasu pod širým nebem u jezera Tahoe mezi hokejisty Colorada a Las Vegas nabídne hned dvě utkání už od 18:30 hodin SEČ. New Jersey s Pavlem Zachou vyzve Buffalo a Washington s Vítkem Vaněčkem a Jakubem Vránou Rangers, za které by měl hrát Libor Holík. Od 23 hodin nastoupí Detroit s Floridou. V noci se odehraje hned osm dalších zápasů. Vše, co dnešní NHL nabídne, sledujte ONLINE na iSport.cz.