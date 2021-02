Rittichova krádež! Tímhle skokem obral o gól Draisaitla, ten nechápal

„Cítil jsem se výborně a chytal jsem dobře, ale neskončilo to tak, jak jsem chtěl já a my všichni. Ale je to tak, jak to je a musíme se vzpamatovat a zítra být lepší,“ vykládal David Rittich zasmušile po trpké porážce.

Jihlavský rodák dostal tentokrát přednost před před Jacobem Markströmem, poprvé ale inkasoval už v 6. minutě, když ho zblízka prostřelil naprosto osamocený Jesse Puljujärvi.

Na konci druhé třetiny pak ještě dokázal vykopnout spoluhráčem smolně sražený puk, jenže na gólovou dorážku už neměl šanci. Pak sice Rasmus Andersson snížil na 1:2, to ale bylo od parťáků vše.

Nepomohl ani zázračný zákrok ze začátku poslední části. Adam Larsson křížným pasem luxusně našel Leona Draisaitla, před kterým zívala úplně odkrytá klec. Rittich ale předvedl tygří skok a vyrážečkou vytěsnil gólovou střelu nad horní tyč.

„Já jsem neviděl tu přihrávku, až Leona, jak dostává puk. Byl prakticky před prázdnou brankou, tak jsem tam skočil a on mě trefil. To je všechno,“ konstatoval pak po zápase viditelně zklamaný Rittich.

„Byl výborný. Když jsme potřebovali, vytáhl důležitý zákrok. Myslím, že dneska byl úžasný,“ chválil brankáře i kouč Geoff Ward. Ale jestli dá české hvězdě zápasu šanci i příště, zůstává ve hvězdách.