Fryčer: Pastrňák je jinde, i Jágr bude mít problém. Tátovi dal zásadní radu

Stačil jediný zápas a měl jasno. Z toho kluka něco bude! Vysmátého Davida Pastrňáka si v havířovském dorostu všimnul okamžitě. „Davidův táta se mě ptal, jestli si ho nechci vzít pod sebe jako hráčský agent,“ vzpomíná Miroslav Fryčer (61) pro iSport Premium. „Říkal jsem, že už to dělat nechci. Dal jsem jim jedinou radu – nechoďte kanadskou cestou, zkuste severskou,“ dodává bývalý útočník Toronta. Proč doporučil zrovna Švédsko a co říká na to, že ho útočník překonal v počtu hattricků v NHL si přečtěte v zamčené části článku.

Spojíte úsměv, dřinu, neskutečný talent a vyleze vám z toho David Pastrňák. Tohle říká Miroslav Fryčer, mimo jiné první Čech v historii, který si zahrál All Star Game v NHL, o mladíkovi z Bostonu. Po třech gólech pod otevřeným nebem u jezera Tahoe se Pastrňák v českém žebříčku hattricků NHL posunul na druhé místo právě před bývalého vynikajícího útočníka. „Jsem hrozně rád, že to zůstalo v regionu razovitem,“ usmívá se trenér a manažer Znojma. „David bude jinde. Myslím, že i Jarda Jágr bude mít za chvilku problém, aby si první místo udržel.“

Vybavíte si tedy hned, kdy jste poprvé zaregistroval Davida Pastrňáka?

„Když za mnou v Havířově přišel jeho otec Milan a říkal, ať se jdu podívat na jeho syna. Znali jsme se dobře, protože můj táta trénoval právě Milana v Karviné. Já už v té době agentování nechal, už jsem to dělat nechtěl, ale on mě požádal o názor. Tak jsem se podívat šel. Davida jsem tehdy na vlastní oči viděl poprvé. A byla to radost! Ten klučina se už tehdy hokejem vyloženě bavil. Věčně úsměv na tváři. Hned bylo vidět, že v něm něco je. Táta se mě ptal, jestli si ho přece jenom nechci vzít pod sebe jako hráčský agent. Říkal jsem: Milane, já už to opravdu nedělám. Ale co ti můžu doporučit, nechoďte kanadskou cestou, zkuste severskou. To byla jediná rada, kterou jsem tehdy dal.“

Co vás k tomu vedlo?

„Poněvadž kanadská cesta je buď hop, nebo trop. Buď vás semele, nebo vystřelí. A těch druhých je málo. U Davida bylo vidět, že to v sobě má, ale potřebuje dozrát. Proto jsem tátovi poradil, aby zkusili spíš Švédsko. Zdokonalit se v bruslení, zesílit, dostat trochu času. Ukázalo se, že severská cesta byla správná.“

Potřeboval ještě čas na rozvoj dovedností?

„Přesně. V Kanadě není na zdokonalování moc času. Často se tam navíc musíte podřídit,