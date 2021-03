Nová vlna českých gólmanů: na NHL se musí čekat, Dostál může předbíhat

Kde je? Proč není v NHL? Rok od draftu pryč, tři a nic. Aha, takže se všechno zadrhlo a vrátí se domů... Možná někdy takhle přemýšlíte o českých brankářích, které si vybraly kluby NHL. Jenže gólmani nechodí do nejvyšší ligy světa jako teenageři. „Nestačí vám mít jen nějaké dovednosti a parametry, ale hodně záleží i na praxi a my mluvíme o nejlepší soutěži na světě,“ říká trenér českých brankářů Radek Toth. Kdy přijde čas pro Dana Vladaře s Lukášem Dostálem?

V červenci uplyne pět let od zajímavé debaty. Na kempu mladých reprezentačních brankářů v Třemošné dostal šéf soustředění Radek Toth od deníku Sport otázku, jestli vidí v někom z gólmanů opravdu velký potenciál. Chvíli se zamyslel, jestli to jméno má opravdu říct. Pak vypálil: „Určitě Lukáš Dostál. Ale hlavně to teď nikam nepište.“

Brankáři Komety bylo čerstvě šestnáct let. Toth nechtěl, aby tahle prognóza plnila hned web a noviny. „Měl v sobě nastavení cílevědomého dospělého člověka, který si dovede sám uvědomit, co při tréninku udělal špatně. Nepotřeboval za sebou mít neustále trenéra gólmanů, aby mu něco zdůrazňoval. Zároveň od každého si uměl vzít něco, co mu vyhovovalo,“ vzpomíná si dnes, co mu učarovalo kromě dovedností.

Dnes je Dostálovi dvacet, Anaheim ho draftoval ve třetím kole a chystá si ho pro NHL. Je v procesu. Tohle je úděl většiny brankářů po draftu. I když si nevedou zle, musí čekat. Nemůžete začít ve čtvrté formaci. Buď chytáte, nebo ne. Celá akce, než vás klub vystřelí do prvního týmu, trvá mnohem déle než u hráčů v poli.

Zabalíte to? O. K., nic se neděje, přichází místo vás další na řadě. Vítek Vaněček chytal po farmách pět let, než začal krýt ve Washingtonu záda Alexandru Ovečkinovi a spol. Blízko do sestavy Bostonu má i Dan Vladař, který je v Americe šestým rokem a pátým na farmě.

V AHL není proto, že by udělal něco špatně. Nejde o žádný trest. „Tohle je vyloženě dané pozicí. Nestačí vám mít jen nějaké dovednosti a parametry, ale hodně záleží i na praxi a NHL je nejlepší soutěž na světě. Na brankáře jsou vysoké nároky i po mentální a psychické stránce,“ vypočítává Toth.

Třeba: dostanete blbý gól? Musíte ho sebevědomě vypnout z mozku. Nevyjde zápas? Příště se ani náznakem nesmíte vracet k maléru.

Zvládnete tohle ve dvaceti, když máte plný mobil