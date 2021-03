Buffalo v rozkladu. Eichel chce pryč, mluví se i o výměně za Pastrňáka

"Perfection line" aneb nejlepší útok NHL za posledních pět let, zleva David Pastrňák, Brad Marchand a Patrice Bergeron • profimedia.cz

Jakub Voráček se po koronaviru vrátil do sestavy Philadelphie • ČTK / AP / Jeffrey T. Barnes

Přišel hvězdný útočník Taylor Hall, který dostal za úkol pomoct dostat Sabres zpět do play off. Buffalo v něm chybělo už devět sezon v řadě, což je nejdelší série v NHL. Realita? Poslední místo v tabulce, rozháraný tým a kapitán Jack Eichel na odchodu. V zámoří už padají jména celků, kam by mohl zamířit. Jeden z nich? Boston. Možná protihodnota? David Pastrňák.

Frustraci se dá rozumět. Jste draftovaný jako dvojka do slabého celku, kde se čeká brzký vzestup. Co na tom, že to není nejatraktivnější adresa v lize. Vy chcete jen vyhrávat. V podstatě jen čekáte, až vedení správně investuje a obalí vaše jedinečné schopnosti talentem, který vám pomůže na vrchol.

Tuhle pohádku si v roce 2015 vysnil Američan Jack Eichel, když si ho Buffalo vybralo. Ač se mladík mohl sezonu co sezonu přetrhnout, play off si zatím nezahrál. A vyřazovací boje ho pravděpodobně minou i v aktuálním ročníku.

„Je mi hrozně trapně. Tohle prostě není přípustné,“ klopil zrak k zemi švédský obránce Rasmus Dahlin koncem února po prohře 0:3 s Philadelphií. Šlo o druhý duel Sabres v řadě, kdy nedali ani gól.

Ještě horší než bídné výsledky však byla předvedená hra. Hráči působili apaticky, bez zájmu, jako kdyby se místo zápasu v NHL přišli společně lehce sklouznout a zabruslit si. Jejich výkon nedosahoval úrovně nejlepší hokejové ligy světa.

A rozhodně to není poprvé, co se klub s šavlemi ve znaku rozkládá zevnitř. „Při poslední sezoně v Buffalu jsem kompletně ztratil lásku ke hře. Jako kdyby byli všichni v pohodě s přibývajícími prohrami,“ postěžoval si v roce 2018 tehdejší lídr kabiny Sabres Ryan O’Reilly, dnes hráč St. Louis a vítěz Stanley Cupu. V podobném duchu mluvil i obránce Rasmus Ristolainen a minulý rok kapitán Eichel.

„Strašně mě porážky užírají. Jsem frustrovaný, chci se měřit s nejlepšími. A mít šanci vyhrát Stanley Cup pokaždé, když začne sezona,“ povzdechl si loni v květnu pro web Sportsnet.

V létě mu vedení chtělo doplnit energii příchodem další hvězdy. Generální manažer Kevyn Adams na rok podepsal Taylora Halla a ve vzduchu šlo cítit naději. Ta však trvala jen šest týdnů od startu sezony.

McAvoy, nebo Pastrňák

„Musíme znovu nalézt ztracenou soutěživost,“ zmínil Dahlin problém. Ten se stále opakuje, což zapříčinilo fakt, že Eichel už ztratil trpělivost. Má totiž v kontraktu klauzuli o nevyměnitelnosti, která se aktivuje se startem ročníku 2022/23.

A pod povrchem probublávají informace, že chce změnit působiště. Chce někam, kde uvidí smysl. Vzhledem k tomu, že když má formu, jde o jednoho z deseti nejlepších centrů světa, bude málo celků, jež si ho budou moci dovolit.

Mluví se o New York Rangers či Los Angeles. V posledních dnech se však nejvíce skloňuje Boston. Eichel totiž hraje na pozici centra, která už nyní dělá generálnímu manažerovi Bruins Donu Sweeneymu těžké spaní.

Po sezoně končí smlouva Davidu Krejčímu, další rok pak Patrici Bergeronovi. Osa kádru by se rozpadla. Další plus pro Boston? Mohl by si dovolit unést i vysoký Eichelův plat 10 milionů dolarů ročně. Příjemným bonusem je i fakt, že se americký útočník narodil zhruba 50 kilometrů od Bostonu.

Ale aby se talent mohl přestěhovat, musel by se Sweeney vzdát něčeho cenného. Buď lídra obrany Charlieho McAvoye, nebo střelce Davida Pastrňáka. „Minimální nabídka by musela obsahovat jednoho z těch dvou, a ještě mladý prospekt k tomu. A to je ta minimální nabídka,“ řekl webu The Athletic jeden z obeznámených zdrojů.

Představa, že bude Pasta z Bostonu vyměněn, vzbuzuje spíše jasné zakroucení hlavou. I proto, že český snajpr vstupuje do nejlepších let kariéry. To samé však lze říct i o Eichelovi a prakticky každý generální manažer potvrdí, že nová osa týmu se vždy nejlépe buduje okolo středních útočníků.

Buffalo se každopádně chystá na velký třesk.

JACK EICHEL V BUFFALU 2020/21 17 bodů/2+15 (94. v NHL)* 2019/20 78 bodů/36+42 (5.) 2018/19 82 bodů/28+54 (13.) 2017/18 64 bodů/25+39 (27.) 2016/17 57 bodů/24+33 (27.) 2015/16 56 bodů/24+32 (29.) BUFFALO S EICHELEM 2020/21 15 bodů (31. v NHL)* 2019/20 68 bodů (25.) 2018/19 76 bodů (27.) 2017/18 62 bodů (31.) 2016/17 78 bodů (26.) 2015/16 81 bodů (23.)

* průběžné pořadí, Buffalo má odehráno 22 zápasů v sezoně