NHL ONLINE: San Jose hraje v Anaheimu, měl by se vrátit Hertl

Pětice zápasů hokejové NHL je na programu v noci na sobotu. Z českého pohledu je nejzajímavější utkání San Jose v Anaheimu. Za Sharks by měl nastoupit jednak Radim Šimek, ale především by se po prodělání nákazy koronavirem měl do sestavy vrátit i Tomáš Hertl. Další český útočník Tomáš Nosek s Vegas Golden Knights hraje v St. Louis. Sledujte všechna utkání v ONLINE REPORTÁŽI na iSport.cz.