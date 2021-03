DeOUTelo! Příběh hříšníka pokračuje, hrát nebude ani na farmě. Co Rangers?

Narozen: 24. října 1995 (25 let) Klub: New York Rangers Pozice: obránce Draft: 1. kolo 2014, 19. volba Tampa Bay Lightning Hráčská kariéra: Mercer Chiefs 13U (2008-2009, mládež), Westchester Express 16U (2009-2010, mládež), Cedar Rapids Roughriders (2010-2011, USHL), Sarnia Sting (2011-2015, OHL), Soo Greyhounds (2014-2015, OHL), Syracuse Crunch (2015-2016, AHL), Arizona Coyotes (2016-2017), New York Rangers (2017-2021) Největší úspěchy: nominace na MS U20 (2015), obránce roku OHL (2014/2015)