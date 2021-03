Nováček roku Kaprizov? Dal první hattrick a vládne Rusům v NHL

Minnesotská druhá formace se dostává do skvělé formy, zleva Zuccarello, Kaprizov a Rask společně s obráncem Dumbou • Reuters

Stav 0:0 na začátku třetí třetiny? Stoprocentní gólmani, zápas směřuje k bezbrankové remíze a do prodloužení. Kdepak, pokud je zrovna na ledě Kirill Kaprizov, můžete vždy čekat něco speciálního. Ruský hokejista je horkým kandidátem na Calder Memorial Trophy pro nejlepšího nováčka sezony a prokázal to i gólovou smrští proti Arizoně. Hattrickem ve třetí třetině zaúřadoval a zařídil jasnou výhru Wild 4:0. A také se vyhoupl do čela produktivity ruských hráčů v NHL.