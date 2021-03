Měsíc do uzávěrky přestupů! Stěhovat se může Eichel, miláček fandů i Quick

Bude zase rušno. Do uzávěrky přestupů v NHL zbývá měsíc, už nyní se ale spekuluje o řadě gigantických trejdů. Kdo by se mohl ze svého působiště stěhovat? Ve hře jsou i velká jména, angažovat by se mohlo Buffalo, které strádá další sezonu. Mluví se také o čistce v Nashvillu. Konec přestupního období bude tentokrát 12. dubna. Vše podstatné sledujte v ONLINE přestupovém speciálu ZDE<<< .

Taylor Hall

A „Šavle“ ještě jednou. Taylor Hall chce být součástí konkurenceschopného celku, který pomýšlí na zisk Stanley Cupu. Po letech za New Jersey a Arizonu se mu nedařilo ani v Buffalu. Elitní útočník má 16 bodů v 24 zápasech, ale také tristní bilanci -13 účasti na ledové ploše. Po komplexním levém křídle, které v minulosti nastřílelo i 39 gólů za sezonu, by mohl sáhnout jeden z celků, jenž se pohybuje okolo hranice postupu do vyřazovací fáze. Po sezoně forvardovi končí smlouva, Sabres by se ho tak mohli chtít zbavit alespoň za nějakou protihodnotu.

Zbývající kontrakt: UFA (8 milionů dolarů)