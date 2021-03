Češi čekají na šanci v NHL: Nejblíž je Dostál, komu radila legenda?

Kteří Češi by mohli mít blízko do NHL? • FOTO: koláž iSport.cz Body i bitkami zaujal na farmě Bostonu Jakub Lauko, v AHL ale kromě něj čeká ještě pestrá směska českých talentů. Rozřadili jsme Čechy na farmách do tří skupin. Kdo se může brzy těšit na povolávací rozkaz z NHL, a komu už slavná liga možná utekla?

Šance by mohla přijít Lukáš Dostál (brankář, Anaheim) Josef Kořenář (brankář San Jose) Jan Jeník (útočník, Arizona) David Kaše (útočník, Philadelphia) Martin Kaut (útočník, Colorado) Jakub Lauko (útočník, Boston) Radim Zohorna (útočník, Pittsburgh) Jistě, třeba Kaše nebo Kaut už v lize hráli, zbytek by však mohl rozšířit historický seznam českých vyslanců v NHL. Všech sedm vyjmenovaných borců by mohlo v dohledné době dostat minimálně „čuchnout.“ V Anaheimu by to měla být otázka týdnů. Lukáš Dostál je na farmě fenomenální a vzhledem k tomu, že Ducks pomalu, ale jistě pohřbívají šance na postup do vyřazovací fáze, těžko bude vedení hledat důvod, aby český talent neokusil atmosféru nablýskaného jeviště. Zajímavým hráčem je Jan Jeník. Dvacetiletý útočník má v organizaci Coyotes slušnou pověst. I u něj bude záležet, zda bude mít Arizona play off na dosah nebo se v týmu neobjeví zranění. I tak se však dá předpokládat, že pokud bude Jeník sbírat body podobným tempem, (zatím jich má pět v deseti zápasech) Arizona by byla sama proti sobě, kdyby si ho nevytáhla do prvního celku.

Musejí si počkat Jakub Škarek (brankář, NY Islanders) Dan Vladař (brankář, Boston) Matěj Chalupa (útočník, Chicago) Lukáš Jašek (útočník, Vancouver) Jan Myšák (útočník, Montreal) Matěj Pekař (útočník, Buffalo) Michal Teplý (útočník, Chicago) Zde naděje a sny o působení v nejlepší lize světa rostou a padají se zraněními konkurentů. Těch mají všichni Češi před sebou mnoho. Například u Dana Vladaře lze mluvit vyloženě o smůle, protože v drtivé většině organizací už by dávno dostal telefonát od generálního manažera, kde by se dozvěděl, že večer chytá NHL. V Bostonu je to jiná písnička. Přes dvojici Tuukka Rask a Jaroslav Halák se dostává zatraceně těžko. V průběhu ročníku to vypadalo nadějně v Chicagu. Tam se to do tzv. taxi squad, tedy zhruba pětičlenné sestavy, jenže cestuje s každým týmem kvůli případnému nakažení hráčů z prvního týmu, protlačil Michal Teplý. Jde o dobré znamení. Přestože se debutu nedočkal, možnost ochutnat fungování v Blackhawks povzbudí do další dřiny a zároveň vám dá najevo, že o vás v klubu dobře vědí.