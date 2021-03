NHL ONLINE: Pastrňák s Bruins v Buffalu, Flyers hrají po výprasku 0:9

Zklamaní hokejisté Philadelphie schytali v New Yorku debakl 0:9 • ČTK / AP / Bruce Bennett

David Pastrňák nastartoval Boston v duelu s New York Rangers k výhře 4:0 • Reuters

Noční hokejový program nabízí celkem 10 zápasů NHL. O půlnoci se Boston Bruins s Davidem Pastrňákem, Davidem Krejčím a Jakubem Zbořilem pouští do zápasu s Buffalem, které drží bídnou sérii 12 porážek v řadě. Útočník Pavel Zacha v dresu New Jersey hraje proti Pittsburghu. Philadelphia po výprasku 0:9 od Rangers hraje proti New York Islanders. Carolina hostí Columbus. Úřadující šampioni z Tampy Bay bojují s Chicagem. Dallas startuje v Detroitu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.