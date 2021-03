Vladař při premiéře hvězdou zápasu, trefili se Pastrňák a Hronek

Filip Hronek slaví trefu přes celé kluziště do prázdné brány s Dylanem Larkinem • Reuters

Vladař už zasáhl do NHL v posledním play off, když střídal Jaroslava Haláka v utkání s Tampou Bay ve 32. minutě za stavu 1:4 a pustil tři góly z 12 střel. Třiadvacetiletý brankář tentokrát zářil a nejlepší zákrok vytáhl v polovině úvodní třetiny, v níž obral Coltona Scevioura o vyrovnávací gól na 1:1. Útočník Pittsburghu už zakončoval z levého kruhu do prázdné branky, ale český gólman se proti střele natáhl hokejku, kterou puk trefil.

Úvodní gól zápasu dal Pastrňák, který se dostal za obranu domácích a při bekhendové kličce zasunul kotouč mezi betony brankáře Caseyho DeSmithe. Vladaře překonal jen z dorážky Brandon Tanev, který ještě v první třetině vyrovnal.

Zápas rozhodl ve 48. minutě Trent Frederic, který se po přihrávce Zbořila trefil zpoza mezikruží. U vítězného gólu dobře clonil před brankou Pastrňák. Pittsburgh tak neprodloužil sérii šesti výher a navíc se mu zranil Jevgenij Malkin.

Hronek asistoval v první třetině u obou gólů, kterými Adam Erne otočil v přesilových hrách na 2:1. K vyrovnání přispěl velkým dílem Zadina, po jehož jeho průniku a zakončení střílel Erne zblízka do odkryté branky. Na začátku druhé třetiny upravil Sebastian Aho skóre na 2:2 střelou bez přípravy po krásné přihrávce Nečase napříč celým pásmem.

Robby Fabbri strhl ve 33. minutě opět vedení na stranu Detroitu a výhru zpečetil Hronek při závěrečné power play. Český obránce se zmocnil ve vlastním pásmu puku v rohu kluziště a přes celé hřiště ho poslal do prázdné branky. Carolina prohrála poprvé po osmi zápasech.

Pittsburg - Boston

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:22. B. Tanev Hosté: 03:20. Pastrňák, 47:07. Frederic Sestavy Domácí: DeSmith (Jarry) – Dumoulin, Letang (A), Matheson, Ceci, M. Pettersson, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rust – Rodrigues, Malkin (A), Kapanen – Aston-Reese, Jankowski, B. Tanev – Sceviour, Lafferty, Angello. Hosté: Vladař (Halák) – Grzelcyk, McAvoy, J. Zbořil, Clifton, Tinordi, Kampfer – Marchand (A), Bergeron (C), Pastrňák – DeBrusk, Krejčí (A), C. Smith – N. Ritchie, Coyle, Steen – Frederic, Kuraly, Kuhlman. Rozhodčí St. Laurent, Lambert – MacPherson, Marquis Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh Návštěva 2 800 diváků

Detroit - Carolina

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:35. Erne, 12:11. Erne, 32:28. Fabbri, 59:34. Hronek Hosté: 02:21. Niederreiter, 21:50. Aho Sestavy Domácí: J. Bernier (Greiss) – Hronek, DeKeyser, Merrill, M. Staal, Djoos, Nemeth, Stecher – Mantha (C), D. Larkin, Fabbri – Gagner, Naměstnikov, Zadina – Svečnikov, Rasmussen, Erne – Glendening (A), Helm. Hosté: Reimer (Nedeljkovic) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Bean, H. Fleury – Nečas, Aho, Niederreiter – Fast, J. Staal (C), Svečnikov – Foegele, Martinook (A), B. McGinn – Lorentz, Geekie, Paquette. Rozhodčí Lee, Hebert – Galloway, Kelly Stadion Little Caesars Arena, Detroit

New Jersey - Buffalo

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:40. Šarangovič, 30:39. Vatanen, 44:52. Wood Hosté: 26:13. Rieder, 27:10. Skinner Sestavy Domácí: Blackwood (Wedgewood) – Severson (A), T. Smith, P. K. Subban, D. Kulikov, Vatanen, R. Murray – Palmieri (A), Zacha, Wood – Bratt, J. Hughes, A. Johnsson – Šarangovič, Zajac (A), Kuokkanen – Bastian, M. Malcev, N. Gusev. Hosté: J. Johansson (C. Hutton) – Ristolainen (A), Bryson, C. Miller, Dahlin, Montour, Irwin – T. Thompson, Sheahan, Hall – S. Reinhart (A), E. Staal, Olofsson – Mittelstadt, Lazar, Skinner – Okposo (A), Eakin, Rieder. Rozhodčí Hanson, Blandina – Baker, Sericolo Stadion Prudential Center, Newark

Washington - Islanders

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:36. Oshie, 35:24. Ovečkin, 40:28. Bäckström Hosté: 44:17. Wahlstrom Sestavy Domácí: Samsonov (Vaněček) – Dillon, Carlson, Orlov, J. Schultz, Chára, Jensen, T. van Riemsdyk – Ovečkin, Bäckström, Oshie – J. Vrána, Kuzněcov, Sprong – Sheary, Dowd, Pánik – Hagelin, Hathaway. Hosté: Varlamov (I. Sorokin) – Pelech, Pulock, Leddy, Mayfield, A. Greene, Aho – Bellows, Barzal, Eberle – Beauvillier, B. Nelson, Josh Bailey – Dal Colle, Pageau, Wahlstrom – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck. Rozhodčí Sutherland, Dunning – Rody, Nagy Stadion Capital One Arena, Washington

Minnesota - Arizona

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:37. Hartman, 42:07. Zuccarello, 53:57. Spurgeon Hosté: Sestavy Domácí: Kähkönen (Talbot) – Spurgeon (C), Suter (A), Dumba, Brodin, Cole, Soucy – Zuccarello, V. Rask, Kaprizov – Fiala, Hartman, Greenway – Bjugstad, J. Eriksson Ek, Parise (A) – Johnson, Bonino, Sturm. Hosté: Hill (Raanta) – Chychrun, Goligoski (A), Ekman-Larsson, Demers, Oesterle, Hjalmarsson (C), Ljubuškin – Keller, Schmaltz, Garland – Crouse, Dvorak, Kessel – Caggiula (A), Brassard, Pitlick – Hunt, Jo. Larsson, Fischer. Rozhodčí Rank, MacDougall – Gawryletz, Daisy Stadion Xcel Energy Center, St. Paul

Dallas - Tampa Bay

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:05. Heiskanen, 57:54. Ja. Benn, 58:35. Radulov Hosté: 03:55. B. Point, 34:20. M. Joseph, 51:49. Stamkos, . B. Point Sestavy Domácí: Oettinger (Chudobin) – J. Klingberg, Lindell (A), Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Hanley – Radulov, Pavelski (A), Ja. Benn (C) – Gurjanov, Gardner, Robertson – Comeau, Faksa, Cogliano – Kiviranta, Dickinson, Caamano. Hosté: Vasilevskij (McElhinney) – Rutta, Hedman, Černák, McDonagh (A), C. Foote, Sergačjov – Cirelli, B. Point, Palát – Stamkos (C), Gourde, Killorn (A) – Coleman, T. Johnson, Goodrow – Colton, M. Joseph, Maroon. Rozhodčí McIsaac, Syvret – Suchánek, Mills Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 4 057 diváků

Colorado - Anaheim

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:01. Burakovsky, 07:02. Kadri, 31:25. Rantanen, 38:26. Kadri, 41:01. MacKinnon, 43:24. Girard, 56:48. Bellemare, 58:45. Saad Hosté: 02:16. Terry, 04:33. Heinen, 15:59. Henrique, 19:42. D. Grant Sestavy Domácí: Miska (21. Grubauer) – D. Toews, Graves, Girard, MacDonald, Pateryn, Renouf – Rantanen (A), MacKinnon (A), Landeskog (C) – Burakovsky, Kadri, Saad – Donskoi, Jost, Ničuškin – O'Connor, Bellemare, Calvert. Hosté: R. Miller (Stolarz) – Hakanpää, Fowler (A), Shattenkirk, Mahura, Ja. Larsson, B. Hutton – Silfverberg (A), Henrique, Rakell – Terry, Getzlaf (C), Comtois – Jones, Lundeström, Heinen – Deslauriers, D. Grant, Zegras. Rozhodčí Chmielewski, Peel – Gibbons, Fournier Stadion Ball Arena, Denver