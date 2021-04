Pamětník děsivé série Penguins Kraft: o vítání proher i chybách Buffala

36 dní zmaru a beznaděje. Tak by se dala nazvat černá série hokejistů Buffala, kteří v NHL za celý březen nedokázali ani jednou zvítězit. Zlom přišel až na apríla, kdy vyhráli nad Philadelphií (6:1) po 18 porážkách v řadě ! Byl tak dorovnán takřka 17 let starý rekord Pittsburghu, v jehož dresu tehdy hrál i někdejší český útočník Milan Kraft (41). „O tom, že s Penguins máme tenhle rekord, jsem se dozvěděl až tento týden,“ přiznal plzeňský rodák, jenž dobře ví, jak se při čekání na zvrat museli cítit hráči Sabres.

Na takovou sérii porážek rozhodně nejde jen tak zapomenout. Je to tak?

„Jen tak vypustit z hlavy to určitě nejde. Každý zápas čekáte, jak se to zlomí. A nejde jen o hokej a fotbal… Na zlomení série porážek se načekáte i v dalších sportech. V NHL je ale obrovská výhoda, že zápasy jdou rychle po sobě. Máte velkou možnost to změnit každý druhý třetí den. Na druhou stranu je nevýhoda, že když se týmu nedaří dlouhodobě, tak ty porážky naskáčou… S Pittsburghem se nám to bohužel podařilo.“

A nyní si stejně černou sérii připsalo i Buffalo. Osmnáct proher v řadě s týmem jistě pořádně zamává, viďte?

„Přesně tak. Je to hodně nepříjemný. Záleží na tom, jak se k takové sérii postaví vedení klubu. Tenkrát v Pittsburghu se to už moc neřešilo nějakými trejdy a podobnými kroky. Řešilo se to spíš povoláním kluků z farmy, protože Penguins jako poslední tým chtěli směřovat na co nejlepší volbu v draftu NHL. Takhle se jim povedlo získat Malkina a další hráče. Takže si myslím, že ke konci sezony už vedení klubu ty porážky vítá, když bude v draftu nahoře, nebo má alespoň vyšší šanci být v draftu nahoře.“

Zatímco Pittsburghu se přestavba kádru povedla i díky úspěšnému draftu v poměrně krátké době, Buffalo se topí v bídě už takřka deset let. Co podle vás stále sráží Sabres?

(přemýšlí) „Díky platovému stropu a dnu by ty rozdíly neměly být takové, ale deset let je hodně. Může to být nešikovností manažerů. Takovou dobu se nejde ohlížet jen za tím, že nám nepřálo štěstí, měli jsme smůlu na zranění, nevyšly nám trejdy a drafty… Těžko říct, proč se to Buffalu takhle táhne.“

Z draftu si klub přitom vytáhl hráče, jako jsou Jack Eichel, Sam Reinhart či Rasmus Dahlin…

„Samozřejmě další věcí je, jak organizace s draftovanými hráči pracuje. Nevím, jak je na tom farma Sabres a jaké mladé kluky tam má, ale základem k úspěchu musí být dobrá práce s mladými hráči. Vím, že od roku 2000 do 2004 se v Pittsburghu právě s nimi moc dobře nepracovalo, přitom tam byla spousta talentovaných kluků. Byli jsme i ve finále Calder Cupu, ale zkrátka se s nimi nepracovalo tak, jak by mělo. V dnešní době máte spoustu moderních technologií a metod, které posouvají dopředu trénování i samotné hráče. Současní kondiční trenéři jsou schopní z kluků vyždímat maximum. Nevím, jak k tomu přistupuje Buffalo, ale je možné, se s nimi nepracuje úplně moderně.“

Před startem nynější sezony NHL Sabres posílili Taylor Hall, Eric Staal a dalších hráči. Už se zdálo, že blýská na lepší časy. Zůstalo však jenom u zdání.

„Většina týmů jde do sezony NHL s tím, že na jejím konci chtějí nad hlavu zvednout Stanley Cup a ne, že budou bojovat jen o předkolo play off či o záchranu, jak se říká třeba v extralize. V NHL si nikdo nepřipouští, že by hrál druhé housle na posledním místě. Může se vám ale stát, že ročník rozjedete hůř, přijde špatná sérii a ta se natáhne až na 18 zápasů. Hráčům to nepřidá na sebevědomí, ale stává se to. Důvody neúspěchu si musí vedení každého mančaftu vyhodnotit samo a poučit se z toho.“

I přes porážky jsem ze sezony neměl špatný dojem

Na přelomu tisícletí v Pittsburghu nepanovala úplně poklidná situace, že ?

„Kolem roku 2000 hrozil Penguins bankrot. Klub do týmu neinvestoval tolik peněž, kolik by tam normálně mělo být. Úplně tedy neměli peníze na Jardu (Jágra), který odešel. Nebylo jisté, jestli Mario (Lemieux) převezme Penguins, ke kterým se dokonce ještě vrátil jako hráč. Řešily se tam tehdy trochu atypické věci, které s v klubu za normálních okolností neřeší. Jak už jsem tedy říkal, Penguins směřovali sezonu k draftu, kde si roce 2004 vybrali Malkina a o rok později Crosbyho.“

Pens jste tedy zažil v době velké přestavby.

„Určitě by se to tak dalo brát. Vedení se postupně zbavovalo hráčů, kteří tým předtím táhli. Ať už to byla Ivanem Hlinkou nastavená lajna Kovalev-Lang-Straka, která hrála neskutečně. Postupně odešli všichni. Tím tak ušetřili nějaké peníze před přebudováním. S odstupem času se dá jistě říct, že se jim to povedlo.“

I přes rekordní sérii porážek jste v Pittsburghu zažil osobně nejpovedenější sezonu v NHL. Předpokládám, že při ohlédnutí zpět najdete i pozitiva, viďte?

„Po této stránce jsem byl rád, že jsem tam mohl být celou sezonu, odehrát zápasy a nasbírat i nějaký body. Týmově se nám tolik nedařilo, ale i přes ty porážky jsem z ročníku neměl špatný dojem.“

Další ročník v NHL už jste ale nepřidal. Po výlukové sezoně 2004-05 jste se do zámoří nevrátil. Z jakého důvodu?

„Po té výlukové sezoně jsem se chtěl vrátit. Myslím si, že už jsem byl volný hráč, novou smlouvu jsem od Pittsburghu nedostal, ale klub na mě měl pořád práva a nemohl mě vyměnit. Co si tak pamatuji od agenta, tak o mě měly zájem dva kluby, ale Penguins mě nechtěli vyměnit. Řekli si o hodně, nebo zkrátka nedomluvili. Takže jsem podepsal v Rusku a do NHL už se nevrátil.“