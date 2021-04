Češi se ČTYŘMI góly za zápas v NHL: Jágr, Dopita ve 33 i překvapivá jména

Jakub Vrána a další. Čtyři góly v jednom utkání nasázelo v historii NHL už 14 Čechů • FOTO: Koláž iSport.cz Po parádním večeru Jakuba Vrány jich je už čtrnáct. Jaromír Jágr zažil v NHL 15 zápasů, v nichž dal nejmíň tři branky, ale vstřelit čtyři trefy se mu poštěstilo pouze jednou. Stejně na tom je David Pastrňák, jenž zaznamenal hattrick už desetkrát. Mezi čtyřgólovými Čechy jsou vyhlášení kanonýři, ale taky hráči jako Jan Bulis, který za vyloženého střelce považován nebyl. Projděte si všechny Čechy, kteří se v NHL zapsali čtyřgólovou show!

Miroslav FRYČER Ve věku 26 let Toronto-Edmonton 11:9, 8. ledna 1986 (4+0), brankáři Fuhr a Moog Wayne Gretzky vystřihl ve staré dobré Maple Leaf Gardens v Torontu hattrick, jenže domácí Miroslav Fryčer edmontonského velikána trumfnul. Zavěsil dokonce čtyřikrát, včetně vítězné trefy na 10:9 v 51. minutě. Leafs vedli už 5:1, vítězství však strhli na svou stranu až obratem v závěru.

Jiří HRDINA Ve věku 30 let Calgary-Hartford 6:3, 7. listopadu 1988 (4+0), brankář Liut Co ranka, to branka. Jiří Hrdina do NHL zamířil po olympiádě v Calgary, ve své první úplné sezoně nasypal hattrick Los Angeles, proti Hartfordu, dnešním Carolina Hurricanes, se zaskvěl čtyřmi trefami. Potřeboval k nim stejný počet střel. Flames patřili ke špičce ligy, na jaře dobyli Stanley Cup.

Vladimír RŮŽIČKA Ve věku 28 let Boston-Pittsburgh 6:3, 9. února 1992 (4+1), brankář Barrasso V Bruins po příchodu z Edmontonu rozkvetl, porozuměl si s Camem Neelym a prožil své nejlepší časy v NHL. Ve staré hale Boston Garden předvedl skvělé představení, z jedenácti střel se čtyři ujaly a ochozy znělo sborové „Rosie! Rosie!“. Na opačné straně nastoupil Hrdina, Jágr chyběl.

Petr NEDVĚD Ve věku 24 let Pittsburgh-Winnipeg 9:4, 5. března 1996 (4+1), brankáři Roussel a Chabibulin Šestá sezona v NHL, jeho vůbec nejlepší. Petr Nedvěd v té době řádil, připsal si 15 bodů během pěti zápasů a na konci jich měl 99 (45+54). Ve čtyřgólovém zápase mu na tři trefy nahrával Jaromír Jágr. „Střílej co nejvíc,“ radil bývalý gólman a tehdejší kouč Ed Johnston. Ještě, že ho poslechl.

Jaroslav SVEJKOVSKÝ Ve věku 20 let Buffalo-Washington 3:8, 13. dubna 1997 (4+0), brankář Shields Talentu z Tábora byly v NHL dopřány jen čtyři sezony a ještě ne úplné, předvést svůj velký potenciál mu nebylo přáno. Svejkovského pronásledovala zranění, jeho kariéru předčasně ukončil otřes mozku. Čtyři góly dal v posledním utkání nováčkovského ročníku.

Jaromír JÁGR Ve věku 30 let Pittsburgh-NY Rangers 8:6, 14. října 2000 (4+0), brankář McLean Penguins z přelomu tisíciletí, to byla Česká mafie. Na střídačce Ivan Hlinka, v sestavě deset Čechů, kteří zařídili všech osm gólů. Jediný vyšel naprázdno obránce Josef Melichar. Jágr byl po zranění ramene, ale gólově takhle bohatý večer předtím ani potom už nezažil.

Radek DVOŘÁK Ve věku 24 let NY Islanders-NY Rangers 4:6, 29. března 2001 (4+0), brankář DiPietro Střelecky se prosadil v oslabení i závěrečné hře bez brankáře. Byl u toho i Petr Nedvěd, jehož trojka s Hlaváčem a Dvořákem tehdy táhla tým z Manhattanu. Rychlík Dvořák však tentokrát jezdil nově vedle Messiera s Malhotrou, na ledě strávil celkem přes dvacet minut.

Jiří DOPITA Ve věku 33 let Philadelphia-Atlanta 7:4, 8. ledna 2002 (4+1), brankáři Hnilička a Rhodes Do zámoří odcházel ověnčený světovými i ligovými tituly jako nejlepší hráč mimo NHL. Našel v ní však hlavně zklamání. Ve Flyers prožil lepší ze svých dvou sezon, do tohoto zápasu se však ve 25 utkáních trefil jen dvakrát. Po sezoně odešel do Edmontonu, ještě během ní se vrátil do Česka.

Patrik ELIÁŠ Ve věku 26 let New Jersey-NY Islanders 6:0, 30. března 2003 (4+1), brankář DiPietro Devils v té době měli vynikající tým, v sezoně 2002/03 mířili za třetím Stanley Cupem. Eliáš si výborně rozuměl se Scottem Gomezem a Brianem Giontou, zasloužil se o pět zásahů ze šesti. U čtyř gólů byl na ledě v dresu soupeře obránce Roman Hamlík.

Martin HAVLÁT Ve věku 24 let Buffalo-Ottawa 4:10, 2. listopadu 2005 (4+0), brankáři Biron a Noronen Český útočník se vrátil po trestu na pět zápasů za kopnutí soupeře, bylo znát, že naskočil s novou chutí. Čtyři góly vstřelil taky Švéd Daniel Alfredsson, který přidal ještě dvě asistence. Sabres zažili málo tak temných chvilek, trumfla to možná až série porážek v této sezoně.

Jan BULIS Ve věku 27 let Philadelphia-Montreal 3:5, 25. 1. 2006 (bilance 4+0), brankář Esche Pardubický odchovanec nikdy nebyl považován za střelce, nejvíc dal v NHL za sezonu 20 branek 2005/06. Pětinu z toho zaznamenal v duelu s Flyers, kdy se navíc dostal do sestavy na poslední chvíli. Na jeden gól mu nahrával Radek Bonk, na další Tomáš Plekanec. Petr Nedvěd tentokrát na protější straně.

Tomáš HERTL Ve věku 19 let San Jose-NY Rangers 9:2, 9. října 2013 (4+0), brankáři Lundqvist, Biron Ani Jaromír Jágr nezažil tak báječný vstup do NHL jako Tomáš Hertl. Teenager z pražského Šeberova se stal nejmladším čtyřgólovým střelcem za 25 let. Potřeboval na to jen 11 minut a 12 vteřin, z branky vyhnal i slovutného Henrika Lundqvista. Po třech zápasech vedl bodování ligy s bilancí 6+1.

David PASTRŇÁK Ve věku 23 let Boston-Anaheim 4:2, 14. října 2019 (4+0), brankář Gibson Už když se před odpoledním zápasem soukal doma do obleku a na hlavu posadil charakteristický klobouk, měl prý určité tušení, že ho čeká povedený den. Galapředstavení křídla s číslem 88 začalo parádní přesilovkovou střelou bez přípravy, po šesti startech měl v tu dobu 10 bodů.