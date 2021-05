Útok na "Iron Mana" NHL! Bek Floridy dohání titána bez jediné pauzy

Arizonský střelec Phil Kessel ve své první sezoně v NHL porazil rakovinu. Necelých deset let poté zvedl nad hlavu Stanley Cup • profimedia.cz

Za 23 let se v NHL nestalo, aby Patrick Marleau neodehrál (kromě výlukové a předčasně ukončené sezony) méně jak 74 zápasů za ročník • profimedia.cz

Nezlomný obránce Keith Yandle v NHL nadále živí svou sérii odehraných zápasů bez pauzy. Do 867. startu v řadě nastoupil i přes napjatou situaci s vedením Floridy • twitter.com

Obránce Panthers a parťák českého bouráka Radka Gudase před týdnem odehrál již svůj 915. duel v řadě. V historické tabulce železných borců po letech vystřídal na druhém místě Garryho „Mr. St. Louis“ Ungera a nyní před Yandlem stojí už jenom ten největší - Doug „Iron Man“ Jarvis. Bývalý útočník Montrealu či Washingtonu, jenž během úspěšné kariéry na hřišti především otravoval život největším hvězdám ligy, mezi roky 1975 až 1987 nevynechal jediný zápas v NHL!

Když Jarvis zastavil svojí neuvěřitelnou sérii na 964 zápasech bez pauzy, nikdo si v té době nedokázal představit, že by ji nějaký hráč kdy překonal. Rekord platí a bude platit nadále i po již brzy skončené základní části. Nicméně Yandle, který si dal přestávku naposledy v březnu 2009, se famóznímu milníku výrazně přiblížil. A není sám. Mezi pět nejodolnějších hráčů se s až božskou silou vůle vyškrábali dva stále aktivní borci – Phil Kessel (895) a dobře známý nezmar Marleau (904).

Za předpokladu, že všichni tři borci budou nadále natahovat své úžasné série i v příští sezoně, mohou po 34 letech sesadit vládce titánů Jarvise a vytvořit tak na zřejmě dlouhou dobu novou trojici největších železných mužů NHL v historii. Sám dosavadní lídr vytrvalců soutěže neúnavnému triu v čele s Yandlem, který by měl po ročníku ztrácet na první místo „jen“ 42 utkání, zdolání magické mety přeje.

„Všichni mají docela dobrou příležitost mě překonat. Mám z nich radost. Mít možnost hrát hokej na úrovni NHL po všechny ty roky a ve všech těch zápasech se vyhnout zranění, to je podle mě naprosto ohromné,“ řekl Jarvis, dnes již 66letý vítěz pěti Stanley Cupů (4x jako hráč, 1x jako asistent trenéra).

TOP 5 hráčů s nejdelší sérií zápasů bez pauzy 1. Doug Jarvis (ú) – 964

2. Keith Yandle (o) – 919

3. Garry Unger (ú) – 914

4. Patrick Marleau (ú) – 904

5. Phil Kessel (ú) - 895



*zvýraznění hráči šňůru utkání stále natahují

Pro Yandlea jako největšího favorita ale překonání Jarvise nebude úplně jednoduché. Ocelový borec nemá na beka zrovna oslnivé osobní statistiky. Zadák s velkými ofenzivními choutkami (3+21) úplně nezapadá do hry Floridy, jenž se zaměřuje především na důraznou obranu.

S Yandleovou hrou (v +/- má 11 záporných bodů) nejsou dlouhodobě spokojení i někteří fanoušci, kteří se domnívají, že stále nastupuje jen kvůli trvající železné sérii. Na internetu dokonce vypsali petici, aby byl umístěn do taxi squadu, což by mohlo nahrávat generálnímu manažerovi Panthers Billovi Zittovi.

Už těsně před startem nynější sezony Yandle málem přišel o parádní šňůru, když upadl v nemilost právě nového šéfa Floridy, který se hráče v probíhajícím sedmiletém kontraktu toužil zbavit. Rodák z Miltonu však nátlaku shora odolal a zatím nechyběl v jediném utkání Panthers, kteří pod koučem Joelem Quennevillem hrají nejlepší hokej za dlouhá léta.

„Mám každý den štěstí, že hraju v NHL a nazývám to prací. Nikdy jsem si nemyslel, že se dostanu do NHL, takže je to jedna z těch věcí, kdy si užívám tu jízdu a prožívám každou minutu,“ řekl Yandle v březnu, když dosáhl mety 1000 odehraných zápasů v nejprestižnější hokejové soutěži světa.