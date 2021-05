Jak jsem volil NEJ hokejisty... Vrána? Odhadl jsem ho, teď se to projevilo

KOMENTÁŘ MARKA SÝKORY | Na zimní stadiony chodím od pěti, šesti let s tátou do současných 72 let, ale poslední rok to kvůli pandemii nešlo. A to byla velká újma, protože nemám nervy na sezení u televize, sledovat hráče a dělat si o nich poznámky. Ale byl jsem požádán o přispění do ankety Top100, tak jsem si vzal na pomoc i statistiky, data, nebo jak se to teď nazývá. A teď zdůvodním mé hlavní tipy.

1. Peter Mueller. Střelci jsou vždycky top. Je na něm vidět, že vyrůstal v Americe. Kanonýr tohoto typu u nás úplně není. Umí si vybrat místo, ovládá všechny typy střelby, hlavně palbu z první, z voleje. Stále trpím, když vidím, že v situacích, pokud je přihrávka podélná a musí se do toho uhodit hned, někteří hráči puk ještě zpracovávají. Jenže brankáři už jsou tak dobří, že se stihnou přemístit.

2. Milan Gulaš. Tady v Plzni tomu vévodil tři roky, na naše poměry mimořádný hráč. Odolný, umí přihrát, řešit přesilovku, vystřelit z voleje. Zranění ho trošku vykolejilo, a bylo to znát i na výsledku Plzně, která nepřešla přes předkolo play off. Ale Milana je potřeba ocenit.

3. Michal Řepík. Líbí se mi dlouhodobě. Typ moderního hráče. Střela bez přípravy, dobře bruslí, dovede přitvrdit, přihrát. Není jako Holík, který v Kometě pracoval na Muellera a taky umí přihrávku dát, ale nikam se moc nemontuje, není v rozích, není tak odolný.

4. David Šťastný. Viděl jsem ho málo, ale s radostí oceňuju hru Mladé Boleslavi. Je to obyčejné mužstvo, které hraje perfektně. A on je jeden z těch, co se zlepšili pod výbornou dvojicí trenérů. Bruslí, je technický. Někdy trošku hraje víc na sebe, ale to se nedá nic dělat.

5. Martin Růžička. Umí přesilovku, najít si v ní místo, i vystřelit, dát gól. Do soubojů se už moc nepouští, ale pořád je to velmi cenný hráč, který umí rozhodnout zápas. Jako v sedmém semifinále.

PĚT faktorů třineckého titulu: poctivá defenziva, Varaďův vliv, fantom Kacetl

6. Vladimír Sobotka. Hráč top úrovně ve všech činnostech. Má ideální postavu, ustojí situace, výborně bruslí, zvládá buly, čte hru, ochotně se vrací. Není divu, že hrál úspěšně NHL. Pouze má trošku potíž s koncovkou, ale on se do ní moc nenutí.

7. Martin Ševc. Velmi cenný člověk v mužstvu. Neznám ho, ale řekl bych, že v kabině i na ledě je lídr. Umí promluvit s rozhodčíma, zahrát tvrdě, vystřelit, něco nafilmovat.

8. Matěj Stránský. Velmi mě překvapil, jak je odolný v soubojích, silný na puku. Hráč budoucnosti. Někde jsem slyšel, že kdyby trošku zlepšil bruslení, ještě by měl ambice zkusit NHL. Uvidíme.

9. Ladislav Šmíd. Možná jeho nepřítomnost způsobila, proč Liberec v sérii se Spartou ztratil náskok 3:0. S jeho tátou jsem ještě hrával v Jihlavě, i když jsem hrál málo.

Ještě se vrátím k tomu, že se extraliga odehrála bez diváků. Pro fanoušky velká škoda. Ale na druhou stranu: nebyli diváci, a tak nenadávali rozhodčím. Může se to zdát jako banalita, ale jsou zimní stadiony, kde opravdu dostávají zabrat, i když se proti vulgaritám bojuje. Ale v tomhle jsme jako Češi slabí. Takže rozhodčí teď mohli pískat dobře. Protože v běžných časech vidíte i zákroky, které nejsou na vyloučení, ale najednou kotel zařve, a ten rozhodčí pískne. Je to tak, já to i cíleně sledoval v některých zápasech. Domácí prostředí teď bylo nečitelné, nejasné a víc řeklo o tom, jaká ta mužstva ve skutečnosti jsou.

Závěrem stočím řeč k NHL. Jakub Vrána, to je v nadsázce moje třináctá komnata. Při MS v Bratislavě jsem ho v komentáři zkritizoval, že od něj očekávám víc. Myslel jsem to tak, že bude víc bojovat, třeba zablokuje nějakou ránu, vrátí se a tak dále. No, a i když to nedělám, přečetl jsem si na internetu vox populi… Co mi fanoušci naložili, mě trošku ranilo. Potom jsem to vysvětloval. Že to není tak, že mu nic nepřeju. Jen jsem si představoval, že nezahraje jenom na sebe.

A teď jsem si v posledních týdnech přečetl, že se mu ve Washingtonu snižuje ice-time. A trenér že je nespokojený, nechali ho sedět, že potřebuje, aby se víc zapojil do hry, do obrany, víc pracoval. Běželo mi hlavou, že stejné důvody jsem uváděl i já. Přiznávám, udělalo mi to dobře. Říkal jsem si: Jak ses na něj tenkrát díval, tak jsi to odhadl a teď se to projevilo.

A bum, přestup do Detroitu. Trejd mu může pomoct. Klub sice do play off nepostoupí, ale Vrána u Capitals neměl tolik ice-timu. Jsou tam ruské hvězdy, čert ví, jak se choval, jestli si na něj někdo nepostěžoval, to já nevím. Ale samozřejmě mu přeju, aby mu to kariéru nezhatilo, aby se tam našel. Aby byl špičkovým hráčem pro Detroit, který to potřebuje, aby navázal na slavné časy a tradici.