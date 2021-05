Vejmelka se upsal Arizoně. Kdyby to nevzal, šéf Komety by si to vyčítal

„Byl to delší proces, než se může zdát. S Arizonou jsem byl v kontaktu už nějakou dobu. Uvažoval jsem hodně i o tom, že bych v Brně zůstal, ale Arizona projevila velký zájem a nabídla zajímavé podmínky pro můj další rozvoj. V Brně jsem byl spokojený, zažil jsem tady největší úspěchy a měl jsem v hlavě i variantu, že zde budu pokračovat,“ uvedl Vejmelka na webu Komety.

Odchovanec Třebíče do extraligy poprvé nahlédl v sezoně 2014/15. V listopadu 2015 přestoupil do Brna, kde se vypracoval až na pozici brankářské jedničky. V poslední sezoně odchytal včetně play off 43 zápasů. Celkově má na kontě 177 utkání v nejvyšší soutěži s průměrem 2,57 inkasované branky na zápas a úspěšností zákroků 91,27 procenta. Čtrnáctkrát udržel čisté konto. Vedle Pardubic a Brna chytal i za Jihlavu, kde v sezoně 2017/18 hostoval.

Majitel Komety Libor Zábranský o Vejmelkově jednání s americkým klubem věděl a brankářovo rozhodnutí zkusit se prosadit v NHL podpořil. „Kdyby tohle Karel nevzal, tak by si to pak vyčítal. Hodně jsme o tom spolu mluvili. Já věřím, že to pro Karla je další posun vpřed a taky, že se jednou do Komety vrátí,“ uvedl Zábranský.

„Budu se snažit neudělat ostudu a nějakým způsobem komeťácké jméno propagovat i v zámoří. Na klub budu vzpomínat v tom nejlepším a věřím, že se jednou do Brna zase vrátím,“ řekl Vejmelka, který se v současnosti s Brnem připravuje na další sezonu.

Vejmelku, který s Kometou v letech 2017 a 2018 získal mistrovský titul, draftoval v 5. kole v roce 2015 jako celkově 145. hráče Nashville. Nyní už ale bývalý juniorský reprezentant mohl podepsat smlouvu s jakýmkoliv klubem NHL.

SE SIMONOU: Brankář Komety Vejmelka zahrál na kytaru! Přidal i sázku

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE