Kometa přijde o Svozila a lepí díry v obraně. Posily má ze Slovenska

Vzhůru do světa, chlapče! Kometa se loučí s osmnáctiletým obráncem Stanislavem Svozilem, na soupisce extraligového týmu už navzdory platné smlouvě nefiguruje. Nadaný teenager, který bude na červencovém draftu do NHL vysoko, plánuje od podzimu prorazit za mořem. „Všechny jeho kroky směřují do Ameriky,“ potvrdil Sportu hlavní kouč Jiří Kalous.

Momentálně válčí Stanislav Svozil v dresu reprezentační osmnáctky na šampionátu v USA. Po něm si odskočí na léto domů a pak se znovu vydá do zámoří. Už na delší dobu. Po draftu bude jasno, kde přesně bude rozvíjet své nevšední schopnosti. „Je to pro něj obrovská šance,“ měl pochopení trenér Komety Jiří Kalous. „Řeší se to,“ připojil sportovní manažer Pavel Zubíček.

Podobný případ jako Svozil je sedmnáctiletý útočník Jakub Brabenec. Ten měl už loni zamířit do týmu Charlottetown Islanders (OHL), jenže koronavirová krize plány zhatila. Sezonu strávil v Česku, naskakoval v Kometě a v Třebíči. Nyní už by to s jeho angažmá v kanadské juniorce mělo klapnout. Oba mladíky si může Kalous za soupisky škrtnout. „Mají možnost odejít, nikdo jim nebude bránit,“ uvedl manažer Zubíček.

Když si dá Zábranského nástupce před sebe papír s „aktivními“ členy kádru, nedopočítá se do optimálních čísel. V sestavě jsou díry. Kromě Svozila totiž zmizí do ciziny rovněž majitelův syn. S Liborem Zábranským juniorem se přitom původně počítalo do přesilové hry, měl se stát stabilním článkem defenzivy. To padá.