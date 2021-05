Král se pere o NHL: Úplně jiný hokej! V Kometě jsem hrál líp

Chance liga, extraliga, AHL. Jedna sezona, tři soutěže. Obránce Filip Král (21) dostal po vyřazení s Kometou v play off povolávák do zámoří, kde testuje své schopnosti v týmu Toronto Marlies. Hraje pravidelně, jenže nechodí na přesilovky, a i proto zatím nebodoval. „Ještě nemám optimální formu. Je to úplně jiný hokej,“ popisuje v rozhovoru pro iSport Premium.

V extralize se během pár měsíců vypracoval mezi špičku. Za mořem začíná Filip Král v podstatě od nuly, poprvé hraje mezi dospělými. Navíc chytl ročník bez diváků, s karanténami a nedobrou formou celého týmu Marlies. Přesto je rád, že ho Toronto zavolalo. Od podzimu už by měl být stabilním hráčem farmy Maple Leafs a bojovat o šanci v NHL.

Jak se cítíte v AHL?

„Hned týden po příletu jsem hrál první zápas. To bylo celkem v pohodě, protože jsem byl rozehraný z extraligy. Jenže pak šla celá farma na dva týdny do karantény. Mně se to naštěstí vyhnulo. Připojil jsem se k Maple Leafs a trénoval individuálně na ledě s trenéry. Teď už zase hrajeme. Je to náročnější.“

V jakém smyslu?

„Když se dlouho nehrálo, přišlo mi to, jako bych měl další letní přípravu. Zase jsem se musel dostávat do zápasového tempa. Je to těžší, ani jako týmu nám to moc nejde. Já zatím hraju jen pět na pět. Trenéři mají na přesilovku a na oslabení jiné beky. Chtějí, abych se do toho zapracoval. Čím víc zápasů hraju, tím větší prostor dostávám. Ale pořád jsem mimo přesilovku a oslabení.“

Tak proto jste zatím nebodoval.

„Je to i tím, že byla ta pauza. Musel jsem se vracet do tempa. Přesto jsem měl dobré šance na gól, netrefil jsem skoro prázdnou bránu. To jsou věci, které by se mi na konci sezony v Kometě nestaly.