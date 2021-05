Velký příběh šampiona Roye: král motýlů, na něhož kouč hodil atomovku

Vyhrát Stanley Cup je sen, cílová meta. Takhle to má většina hokejistů, která se dostane do NHL, pak je tady ještě ale výjimečná skupina, která k němu svůj tým umí dotáhnout. Ne jednou, víckrát. A že všechno začíná u brankáře? Jistě, teď se trefte. V historii slavné ligy najdete jen dvanáct gólmanů, kteří zvedli Stanley Cup nad hlavu čtyřikrát. „Mně se nejlíp chytá v květnu,“ pronesl Patrick Roy. Je posledním z nich, čtvrtého triumfu dosáhl v roce 2001. V obsáhlém článku iSport Premium si přečtěte velký příběh bývalého hvězdného brankáře i o jeho dnes již legendárním konci v Montrealu.

Na vyrážečce nosil nápis „Be A Warrior“, buď válečníkem. A taky jím byl, celou kariéru, nikdy válčit nepřestal. Patrick Roy ale hlavně byl brankářem, který nejlépe chytal v play off. Pro výhru by klidně vlezl i do kanálu, na to vám bude přísahat každý, kdo hrál v jeho mužstvu. Dvakrát vyhrál Stanley Cup s Montrealem, dvakrát s Coloradem.

Jeden nenápadný moment se stal symbolem play off v roce 1993, kdy došli Canadiens naposledy pro pohár. Roy chytil ve čtvrtém finále proti Los Angeles Kings puk po střele Tomase Sandströma. Hrálo se prodloužení. Když pak kolem něj Sandström projížděl, brankář se na něj upřeně díval a usmíval se. Pak na něj mrkl, tohle video najdete i teď na webu nhl.com. Gólman pak vysvětloval, že to byla psychologická hra. Chtěl mu ukázat, že má pořád dost sil, Canadiens vyhráli 3:2.

Arogantně pak cvičil útočníka Chicaga Jeremmy Roenicka o tři roky později, když už chytal za Colorado. „Měli jsme mít trestné střílení, byl tam na mě faul. Líbí se mi Patrickova věta, že to je jedno a stejně by mi nájezd chytil. Ale zajímalo by mě, kde byl ve třetím zápase. Asi hledal svůj suspenzor někde pod střechou haly,“ píchal Roenick nepříjemná slova do brankáře.

Když se pak novináři zeptali Roye na reakci, nevybouchl.